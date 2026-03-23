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Rugby di A1, il Livorno Rugby parte alla grande e supera l’Avezzano Rugby

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23 Marzo 2026

Rugby di A1, il Livorno Rugby parte alla grande e supera l’Avezzano Rugby

Livorno 23 marzo 2026 Rugby di A1, il Livorno Rugby parte alla grande e supera l’Avezzano Rugby

UNICUSANO LIVORNO RUGBY – ISWEB AVEZZANO RUGBY 36-24

UNICUSANO LIVORNO RUGBY: Del Bono; Casini T. (16’ st Piram), Giunta, Mannelli E., Bianchi S.; Rossi, Tomaselli; Mbandà, Piras (16’ st Carbonella), Freschi L. (31’ st Martinucci); Gragnani Giac. (cap.), Chiti; Tangredi, Nannoni (12’ st Giammattei) (25’ st Ficarra), Ficarra (1’ st Andreotti M.). A disp.: Tori, Pirrone, Giusti G.. All.: Gianluca Guidi.

ISWEB AVEZZANO RUGBY: Bernardi; Pirruccio, Teodori, Lisciani (12’ st Di Giammarco), Brasnean; Du Toit (16’ st Dapit), Robazza (31’ st Speranza); Grant, Del Vecchio, Fierro (25’ st Mammone); Basha (cap.) (16’ st Ponzi), Taylor; Di Giacomo (16’ st Federico), Rettagliata (1’ st Pais), Mocerino. A disp.: Silla. All.: Pierpaolo Rotilio.

ARBITRO: Lorenzo Pedezzi di Brescia.

MARCATORI: nel pt (22-7) 6’ m. tecnica Livorno (smanacciata in area di meta di Robazza), 12’ m. Bianchi S. tr. Del Bono, 14’ m. Bianchi S., 36’ cp Del Bono, 42’ m. Taylor tr. Du Toit; nel st 2’ m. Bianchi S. tr. Del Bono, 7’ m. Casini T. tr. Del Bono, 19’ m. Brasnean tr. Dapit, 35’ m. Di Giammarco, 37’ m. Dapit.

NOTE: prima dell’incontro è stato rispettato un minuto di silenzio in memoria di Ilaria Cirillo, ex allenatrice-educatrice delle rappresentative propaganda del Livorno Rugby, scomparsa in settimana. Espulsioni temporanee per Robazza (5’ pt) e Basha (34’ pt). Calci piazzati: Del Bono 1/1. In classifica 5 punti per l’Unicusano Livorno, che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco (cinque mete realizzate) e 1 per l’Isweb Avezzano, che ha perso con un margine superiore alle sette lunghezze e si è assicurato il bonus-attacco (quattro mete realizzate).

Decisiva la partenza bruciante. L’Unicusano Livorno Rugby firma, nel primo quarto d’ora di partita, un devastante break di 19-0. Poi si issa sul 22-0 al 36’. L’Avezzano accorcia le distanze prima dell’intervallo (22-7). I biancoverdi, nella ripresa, con due azioni in contropiede, dapprima mettono in ghiaccio il bonus-attacco, poi con la quinta meta realizzata, toccano il massimo divario, 36-7. A risultato di fatto al sicuro, i labronici accusano un calo. Ne approfittano i gialloneri marsicani per segnare tre mete e, grazie al bonus offensivo, per strappare il bonus-offensivo. I labronici, che si sono imposti 36-24, hanno di fatto sempre condotto dal 6’ in poi. Si tratta della quarta vittoria di fila nel computo delle gare casalinghe. Un successo pesante e meritato da celebrare in grande stile. Resta però un briciolo di amarezza per quegli ultimi minuti: in altre parole con più accortezza si poteva evitare la ‘concessione’ del punto agli avversari. In classifica, l’Avezzano conserva la sesta piazza e sale a quota 40. Gli abruzzesi, a tre giornate dalla fine, vantano tre lunghezze di margine (e gli scontri diretti favorevoli) sui livornesi, sempre settimi.

Il quadro dei risultati del quindicesimo turno di serie A, girone 1 (di fatto il campionato a girone unico di serie A1; tra parentesi i punti validi per la classifica): Capitolina Roma – Verona 37-35 (5-2); Petrarca Padova cadetta – CUS Torino 21-32 (0-5); Parabiago – Calvisano 15-25 (0-4); Unicusano Livorno – Isweb Avezzano 36-24 (5-1); Valsugana/Padova – VII Rugby Torino 43-22 (5-1). La classifica a tre giornate dalla fine: Parabiago 59 p.; Calvisano 51; Verona 49 e CUS Torino 49; Capitolina 44; Avezzano 40; Livorno 37; Valsugana/Padova 34; VII Torino 23; Petrarca cadetto 21. Le prime tre, unitamente alla miglior squadra proveniente dai tre gironi territoriali di serie A2, disputeranno i playoff, che metteranno in palio un posto per il salto in A élite. Non sono previste retrocessioni. Domenica prossima l’Unicusano Livorno renderà visita al Calvisano.

“Credo doveroso – le parole a caldo, dopo il match, di Rocco Del Bono, che insieme agli altri due giocatori-allenatori Edoardo Mannelli e Antonio Tangredi riveste il ruolo di vice-allenatore – fare un plauso a tutta la squadra. È stata per noi una settimana non facile e alla distanza forse abbiamo anche risentito anche della fatica. L’Avezzano ha presentato una panchina più lunga. Ci teniamo stretti i cinque punti, che abbiamo largamente legittimato con quell’ottimo primo tempo. Era la mia prima partita dopo il lungo periodo di stop dovuto all’infortunio al ginocchio. Non posso non ritenermi soddisfatto. Sono contento soprattutto di essere tornato a disposizione per poter concretamente aiutare questa squadra composta da bravissimi ragazzi”. Nella circostanza i biancoverdi non hanno presentato a referto i propri migliori elementi classe 2007, lasciati alla formazione under 18, chiamata, sul campo amico ‘Maneo’ allo ‘spareggio’ per il primo posto del girone 3 élite di categoria con l’Experience L’Aquila (il match in questione della formazione giovanile si è chiuso, allo sprint, con l’affermazione degli ospiti, 17-20). In pillole la cronaca della partita del ‘Montano’. Subito al 6’ livornesi in vantaggio. Splendida la giocata al piede di Del Bono, che serve sull’out destro la coppia Tommaso Casini – Leonardo Giunta. Il calcetto a seguire di quest’ultimo – tornato a giostrare nel ruolo di centro – finisce in area di meta, con il mediano avversario Robazza che, per anticiparlo, smanaccia l’ovale in modo plateale, per spedirlo oltre la linea di palla morta. Scatta inevitabile la meta tecnica e il cartellino giallo per lo stesso Robazza. I livornesi, momentaneamente in superiorità numerica, si esaltano. Al 12’ è eccellente la giocata degli atleti del reparto arretrato labronico, con lo scatenato trequarti ala Saverio Bianchi che sprinta e deposita in meta. Del Bono trasforma. Calcio da metà campo, pallone lavorato ottimamente dal terza linea ex nazionale Mbandà, che serve sulla fascia mancina il solito Bianchi, che schiaccia vicino alla bandierina. 19-0 al 14’ e gara che per i locali appare in discesa. I biancoverdi continuano a macinare gioco. Al 34’ giallo per il seconda linea degli abruzzesi Basha (ex, al pari dell’ala Pirruccio, atleta biancoverde). I padroni di casa, con l’unico piazzato visto nel corso del match, si portano, con Del Bono, al 36’, sul 22-0. In chiusura di frazione, Taylor, seconda linea dell’Isweb, trova il pertugio per la prima meta della propria squadra. L’apertura Du Toit trasforma: 22-7 al giro di boa del confronto. Al 42’ Bianchi – autore di ben tre mete – si traveste da faina e, dopo aver rubato il pallone nella sua metà campo, vola e schiaccia sotto la porta avversaria. Agevole la trasformazione di Del Bono: 29-7. L’Avezzano prova a reagire, ma al 47’ si fa sorprendere da Tommaso Casini, che intercetta il pallone nei dintorni della propria area dei ventidue metri e scatta, imprendibile, verso la fatal linea ‘nemica’. Quinta meta dell’Unicusano, ancora trasformata da Del Bono. 36-7. Poi, di colpo, l’inerzia cambia. I livornesi cominciano a faticare in mischia e i marsicani, senza ricorrere ai fuochi d’artificio, migliorano la qualità delle proprie azioni. L’Isweb riduce il margine con la meta dell’ala Brasnean, trasformata dal neoentrato estremo Dapit (36-14 al 59’). I gialloneri, persa ogni speranza di evitare la sconfitta, intravedono la possibilità di cogliere almeno il bonus-attacco. I livornesi, nel finale, perdono la propria brillantezza. Al 75’ meta di un altro trequarti avezzanese entrato nel secondo tempo, Di Giammarco: 36-19. Due minuti più tardi, gli ospiti calano il poker: va a bersaglio Dapit. È la meta-bonus, che fissa il risultato sul 36-24. L’Unicusano coglie il massimo, i cinque punti, mentre l’Avezzano può caricare sul pullman solo un punto. Si possono vincere le gare anche senza necessariamente spingere sull’acceleratore fino all’80’….