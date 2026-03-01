Home

Rugby di A1, lo schieramento di domani del Livorno Rugby a Padova. Drop d’inizio alle 15:00

1 Marzo 2026

L’Unicusano Livorno presenterà tanti giovani e giovanissimi anche nell’appuntamento di oggii, sul campo del Valsugana/Padova. Il drop d’avvio dell’incontro in questione, valido per la tredicesima giornata (quarta di ritorno) del campionato di A1 è fissato alle 15:00, e non alle 14:30 come previsto inizialmente. Sul sintetico del terreno ‘2’ di via Querini, a Padova, coach Gianluca Guidi darà spazio al flanker classe 2007 Lorenzo Caratori Tontini, al centro classe 2006 Saverio Bianchi, ai classe 2005 Leonardo Giunta e Tommaso Gambini (rispettivamente estremo e seconda linea) e ai classe 2004 Tommaso Casini (ala), Andrea Rossi (mediano di mischia) e Luigi Freschi (flanker). A referto, ma inizialmente in panchina, anche il classe 2007 Augusto Alessandri, il classe 2006 Matteo Casini e il classe 2005 Edoardo Giammattei. Questo lo schieramento annunciato: Giunta; Casini T., Bianchi S., Mannelli E., Piram; Tomaselli J., Rossi; Mbandà, Caratori Tontini, Freschi L.; Gragnani Giac., Gambini; Tangredi, Nannoni, Ficarra. A disposizione: Giammattei, Andreotti M., Alessandri, Piras, Chiti, Stefanini, Casini M., Martinucci.