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Rugby di A1, uscito il calendario: ecco il cammino del Livorno Rugby

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5 Agosto 2026

Rugby di A1, uscito il calendario: ecco il cammino del Livorno Rugby

Livorno 5 agosto 2026 Rugby di A1, uscito il calendario: ecco il cammino del Livorno Rugby

In questo caldo mercoledì di inizio agosto, la FIR ha ufficializzato i calendari dei quattro gironi di serie A. Sono 48 le squadre al via: le 12 migliori parteciperanno al girone nazionale 1 (torneo per comodità definito di serie A1); le altre 36, divise in tre raggruppamenti territoriali, disputeranno gli altri tre gironi (per comodità definiti di serie A2). Al termine della regular seson, lunga 22 giornate, le tre migliori della serie A1, unitamente alla miglior squadra proveniente dalla serie A2, giocheranno le semifinali playoff, con in palio una promozione in A élite. Le ultime due della serie A1 scenderanno in A2. L’Unicusano Livorno, al suo secondo torneo di A1 consecutivo, inizierà l’avventura nel nuovo torneo il 18 ottobre con il confronto casalingo con l’Amatori Alghero. Sette giorni più tardi, i labronici saranno di scena sul terreno del Valsugana/Padova, formazione che, anche in virtù dell’accordo con il Rovigo, può puntare ad un’annata ricca di soddisfazioni. I biancoverdi giocheranno in casa sia l’ultima gara del 2026 (il 20 dicembre con la Capitolina Roma), sia la prima del 2027 (il 10 gennaio con l’ambizioso Avezzano). Così come nella scorsa stagione, per i livornesi le ultime gare stagionali coincideranno con impegni contro le formazioni di Torino e comprensorio (il VII Rugby Torino nel decimo e il CUS nell’undicesimo turno). Si giocherà alle 14.30 dalla seconda alla 16° giornata; alle 15.30 gli incontri del primo turno e le sfide dal 4 aprile in poi. Rispetto alla scorsa stagione, quando ciascun girone della serie A era composto da dieci squadre, si giocheranno quattro partite in più. Il dettaglio del cammino dei ragazzi di Gianluca Guidi. 1° giornata (and. 18/10, rit. 7/2) Livorno – Amatori Alghero; 2° g. (25/10, 21/2) Valsugana/Padova – Livorno; 3° g. (15/11, 28/2) Livorno – Pesaro; 4° g. (29/11, 7/3) Piacenza Club – Livorno; 5° g. (6/12, 21/3) Livorno – Cavalieri Prato/Sesto; 6° g. (13/12, 4/4) Parma – Livorno; 7° g. (20/12, 11/4) Livorno – Capitolina; 8° g. (10/1, 18/4) Livorno – Avezzano; 9° g. (17/1, 25/4) Calvisano – Livorno; 10° g. (24/1, 9/5) Livorno -VII Rugby Torino; 11° g. (31/1, 16/5) CUS Torino – Livorno.