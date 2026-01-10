Rugby di B, al ‘Polo’ derby toscano UR Firenze cadetto – Lions Amaranto Livorno

A conti fatti, tra i Lions Amaranto Livorno e l’UR Firenze cadetta, nella scorsa stagione, la lotta per evitare i playout si è decisa nei due scontri diretti: due successi su due (e otto punti in graduatoria) per i labronici e due sconfitte (addolcite in modo molto parziale dalla conquista, globalmente, di tre punti bonus) per i gigliati.

Al termine della regular season, 35 i punti per i Lions, ottavi (cioè terzultimi e salvi direttamente) e 23 i punti per l’UR Firenze cadetta, nona (cioè penultima e dunque costretta a giocare i playout per cogliere la sofferta salvezza).

Se i gigliati – battuti 29-24 al ‘Priami’ e 20-17 al ‘Lodigiani-Padovani’ – avessero conquistato le due vittorie in quelle due equilibrate gare, sarebbero probabilmente giunti ottavi e avrebbero ‘condannato’ gli amaranto agli spareggi per non retrocedere.

Acqua passata: nella stagione in corso non sono previste retrocessioni e in ogni caso le due compagini toscane sembrano destinate a tenere a distanza le ultime due posizioni in graduatoria.

SUL SINTETICO DEL ‘POLO’

La partita UR Firenze cadetta – Lions, nella scorsa annata, si disputò il 26 gennaio allo stadio ‘Padovani – Lodigiani’ ed era valida per la prima giornata di ritorno.

In questa stagione 2025/26, il derby regionale segna il ritorno in campo dopo le quattro settimane di riposo osservate in concomitanza con le festività natalizie, è valido per la settima giornata del campionato di B, girone 4 – il raggruppamento del centro Italia -, apre gli impegni del nuovo anno solare e, arbitratata dal bolognese Giacomo Scannavini, si giocherà alle 15:00 di domenica 11 gennaio sul sintetico del ‘Marco Polo’ di via San Bartolo a Cintoia (e non sul prato del ‘Lodigiani – Padovani’, l’impianto di Campo di Marte). Ingresso sugli spalti del terreno gigliato gratuito per gli sportivi.

IL RUOLINO

I Lions Amaranto, che occupano la settima piazza a quota 11, hanno già affrontato, peraltro in trasferta, le altre due formazioni toscane della categoria: hanno colto un brillante successo condito dal bonus-attacco a Sesto contro i Cavalieri cadetti e una sconfitta, a Colle di val d’Elsa, contro il CUS Siena, nella peggior prova fornita nel primo terzo di campionato.

Le quattro compagini del Granducato sono destinate a stazionare nella zona tra il quinto e l’ottavo posto, alle spalle delle quattro ‘big’ (Lions Alto Lazio, Perugia, Olbia e Gubbio).

L’UR Firenze cadetta è ottava a quota 8 e per ora ha giocato solo due gare in casa. Ha all’attivo un successo (a Colleferro), un pareggio (a Colle di val d’Elsa contro il CUS Siena) e quattro sconfitte (tra le mura amiche con i Cavalieri cadetti e con il Gubbio e in trasferta con Perugia e Olbia).

EQUILIBRIO

È facile prevedere un confronto all’insegna dell’equilibrio, deciso dagli episodi. I Lions Amaranto, per ottenere sul campo ‘Marco Polo’ un buon bottino di punti, dovranno sfoderare una prova ricca di sostanza e concretezza.

Si possono vincere le partite non necessariamente dominando la scena dal primo all’ultimo minuto. Tutti gli amaranto – sia gli avanti, sia i mediani, sia i trequarti – dovranno stringere i denti nei momenti più difficili e sfruttare con cinismo le occasioni propizie.

D’obbligo provare a giocare con smalto e maturità. Con un’affermazione, i livornesi alimenterebbero le speranze di scalare posizioni in classifica e potrebbero concretamente puntare al quinto posto finale, che rappresenterebbe il miglior piazzamento in senso assoluto nella propria storia, a livello di serie B. Nel successivo impegno, sabato 17 alle 14:30, i labronici ospiteranno l’Olbia.