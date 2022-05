Rugby di B: Cus Siena – Livorno 7-33. Tabellino, risultati e classifica 21° e penultima giornata del girone 2

Rugby

30 Maggio 2022

Livorno 30 maggio 2022

CUS SIENA – LIVORNO RUGBY 7-33

CUS SIENA: Sampieri; Finningan-Kilby (20’ st Sanniti), Romei G., Bartolomucci T., Belardi (38’ pt Busetto); Bartolomucci F., Trefoloni (3’ st Capresi); Baruffaldi, Faleri (1’ st Interi), Fusi (10’ st Tanzini); Carmignani (cap.), Mencarelli; Pezzuoli, Comandi, Pacenti (10’ st Amarabon). A disp.: Ancilli. All.: Francesco Romei.

LIVORNO RUGBY: Gesi Al.; Piram (21’ st Meini), Citi (dal 10’ st al 17’ st Meini) (33’ st Pardini), Martinucci, Zannoni N.; Gaggero, Rossi; Basha, Lavorenti F. (20’ st Freschi E.), Piras; Cristiglio A. (10’ st Castellani), Gragnani Giac. (cap.); Ficarra, De Rossi D. (8’ st Mattei), Ciapparelli (21’ st Andreotti). A disp.: Chiti. All.: Marco Zaccagna.

ARBITRO: Riccardo Fagiolo di Roma.

MARCATORI: nel pt (0-21) 10’ m. Piras tr. Gaggero, 21’ m. Basha tr. Gaggero, 39’ m. Ficarra tr. Gaggero; nel st 20’ m. Gragnani Giac., 35’ m. tecnica CUS Siena (fallo su Busetto), 40’ m. e tr. Gaggero.

NOTE: espulsioni temporanee per Busetto (18’ st) e Andreotti (25’ st). In classifica 0 punti per il CUS Siena (battuto con un margine superiore alle otto lunghezze; una meta all’attivo) e 5 per il Livorno Rugby (che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco; cinque mete all’attivo).

I risultati della 21° giornata di B, girone 2 (tra parentesi i punti validi per la classifica): Imola-Formigine 10-10 (2-2); CUS Siena-Livorno 7-33 (0-5); Lions Amaranto Livorno-Florentia 14-19 (1-4); Parma-Modena 45-7 (5-0), giocata ieri. Riposo per Roma Olimpic e Jesi. La classifica: Parma 75 p.; Livorno 72; Florentia* 65; Roma Olimpic 56; Lions Amaranto Livorno 46; Modena 42; CUS Siena* 35; Formigine 21; Jesi 8; Imola** 7. *Florentia e CUS Siena, che domenica prossima, nell’ultima giornata, osserveranno un turno di riposo, figurano con una gara in più. **Imola sconta 4 punti di penalizzazione.