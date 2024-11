Rugby di B, dopo la pausa i Lions ospitano Gubbio

I dettagli di intense ed emozionanti sfide del passato tra le due squadre hanno reso possibile la realizzazione di ben due libri: ‘Nel terzo tempo’ di Renzo Pacini, uscito nel 2018, e ‘Anatomia di un terzo tempo’, scritto a quattro mani dallo stesso romanziere Pacini e dal giornalista Fabio Giorgi, pubblicato l’anno scorso.

Stavolta gli approfondimenti del match tra i Lions Amaranto Livorno (targati per il terzo anno consecutivi ‘LundaX’) ed il Gubbio non finiranno in un’opera letteraria, ma ‘solo’ nella storia sportiva di un campionato – quello di B, girone 4 – nel quale le due formazioni sono a caccia della meta salvezza.

TRA DUE RIPOSI.

La gara in questione si giocherà domenica 17 novembre sul campo centrale dell’‘Emo Priami’ di Stagno e giungerà dopo la pausa di questa domenica 10 e alla vigilia del nuovo stop agonistico previsto per domenica 24.

LundaX Lions Amaranto e Gubbio sono appaiate, in classifica, a quota 6 punti. Sono penultime, con un margine di due lunghezze sul fanalino di coda Jesi, ed hanno lo stesso ruolino di marcia: un successo e tre sconfitte.

I livornesi hanno vinto (senza bonus-attacco) nel primo turno, in casa con l’UR Firenze cadetto e poi hanno ottenuto il doppio bonus in occasione del match della terza giornata, in casa con i Lions Alto Lazio.

I rossoblù umbri, invece, dopo le tre sconfitte rimediate nelle prime tre uscite (partite che hanno fruttato un punto, grazie al cosiddetto bonus-difesa strappato sul terreno dei Cavalieri Prato/Sesto cadetti), hanno ottenuto il massimo, successo e bonus-attacco, nell’ultimo impegno, domenica scorsa in casa con il CUS Siena.

PESO NOTEVOLE.

In un campionato così corto, con ciascun girone composto solo da dieci squadre, ogni incontro assume un peso specifico rilevante e i punti negli scontri diretti tra formazioni con gli stessi obiettivi stagionali sono particolarmente preziosi.

L’incontro del ‘Priami’ del 17 metterà di fronte due formazioni in lotta per centrare la salvezza. Al termine delle 18 giornate, retrocessione diretta per l’ultima classificata e playout per la penultima. Il mirino – è evidente – per la LundaX Lions Amaranto e il Gubbio è puntato sulla terz’ultima piazza, quella che consegna la permanenza in B, senza pericolosissime ‘code’ nella post season.

Poi, una volta messa al sicuro la salvezza, eventualmente, si potrà pensare a posizioni in graduatoria migliori. Prevedibile per LundaX Lions Amaranto – Gubbio il pubblico delle grandi occasioni (al solito ingresso gratuito sugli spalti dell’impianto di Stagno).

Chi fosse impossibilitato ad assistere al match, potrà ugualmente viverne le emozioni con la prevista radiocronaca integrale sull’emittente web www.radionuovanetwork.com.

TRE VOLTE IN CASA.

Nei restanti quattro impegni in programma in questo anno solare, la LundaX Lions Amaranto giocherà tre volte in casa ed una sola in trasferta.

In successione:

il 17 novembre gara interna con il Gubbio, l’1 dicembre a Sesto Fiorentino contro i Cavalieri Prato/Sesto cadetti, l’8 dicembre in casa con il CUS Siena e il 15 dicembre in casa con lo Jesi. Dopo lo stop da osservare in concomitanza con le festività natalizie, i ragazzi di Giacomo Bernini giocheranno, per l’ultima di andata, il 19 gennaio 2025, in trasferta con il Perugia.