Rugby di B. I convocati nelle fila dei Lions Amaranto Livorno per la partita di domani, sul campo della Roma Olimpic cadetta

1 Marzo 2026

Livorno 1 marzo 2026 Rugby di B, i convocati nelle fila dei Lions sul campo della Roma Olimpic cadetta

Nella lista dei 22 giocatori amaranto convocati dagli allenatori Michele Ceccherini e Francesco Consani in vista della partita in programma oggi alle 16:30 sul campo capitolino ‘Renato Speziali’, contro i padroni di casa della Roma Olimpic cadetto, non figura il nome di capitan Scardino, alle prese con un noioso malanno muscolare. Sono ancora fuori causa per i loro lunghi infortuni Bernini, Mazzoni, Ciandri e Bientinesi. Ancora fiducia all’ala classe 2007 Paradiso, che ha ben esordito in B domenica scorsa in occasione del match casalingo vinto con il CUS Siena. Torna a disposizione il pilone Lischi. In rigoroso ordine alfabetico la lista dei giocatori livornesi a referto nell’incontro di Roma: Carniel, Carrai, Casalini G., Chelli, Consani N., Contini, Ferra, Filippi, Gregori, Lischi, Magni N., Marchi, Moscatelli, Paradiso, Pellegrini, Santana, Savaglia, Tedeschi, Vernoia, Vitali G., Vitali L., Zingoni.