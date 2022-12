Home

Rugby di B, i Lions Amaranto domenica ospitano lo Jesi

16 Dicembre 2022

Livorno 16 dicembre 2022

Al Natale e ai buoni propositi per il nuovo anno, ci si potrà pensare da lunedì: per la LundaX Lions Amaranto quella di questa domenica è una gara da vincere ad ogni costo. La tabella salvezza impone, in questo impegno casalingo, il successo. È evidente che se l’affermazione verrà ‘condita’ dal bonus-attacco, tanto meglio. Ma intanto, l’importante sarà centrare la vittoria. Anche solo con una lunghezza di margine, magari in modo immeritato, magari non giocando una gara particolarmente brillante e magari concedendo agli avversari il doppio bonus.

ULTIMA FATICA DEL 2022.

La partita interna con lo Jesi, in programma al ‘Priami’ di Stagno alle 14:30 (arbitro Letterio Scopelliti di Messina, ingresso gratuito per gli sportivi) è valida per la decima (e penultima) giornata di andata di serie B, girone 2. Si tratta, per le due formazioni, dell’ultima partita di questo anno solare. Poi verrà osservato un lungo stop agonistico, in concomitanza con le festività natalizie. Alla ripresa, il 22 gennaio, la LundaX Lions Amaranto renderà visita al fanalino di coda Imola.

POSTA PESANTE

Anche in questo campionato di B, girone 2, così come spesso accade nei vari tornei rugbistici, le differenze di valori tra le compagini più forti, destinate a lottare per il vertice, e le formazioni di bassa classifica, chiamate a lottare per la salvezza, sono notevoli. Come noto, al termine della regular season, lunga 22 giornate (con ‘sole’ 20 partite per ciascuna squadra), la prima sarà promossa in A, mentre l’ultima scenderà in C. I punti in palio negli scontri diretti tra formazioni della stessa fascia valgono doppio.

LUNDAX: UN SUCCESSO

La LundaX Lions Amaranto, nelle sue prime otto fatiche, ha ottenuto un solo successo, giunto nel match interno con il CUS Siena. I ragazzi di Fabrizio Gaetaniello figurano, in classifica, a quota 7 punti (insieme allo stesso CUS Siena, con una lunghezza di margine sull’Imola). La formazione labronica, sempre più imbottita di giovani e giovanissimi e chiamata nella stagione in corso ad aprire un nuovo ciclo, si giocherà una fetta consistente del suo campionato in queste ultime due giornate del girone d’andata (con Jesi e Imola).

JESI: TRE SUCCESSI

Più brillante il cammino dello Jesi, che ha all’attivo tre vittorie e cinque sconfitte. 13 i punti conquistati dai marchigiani, allenati, da questa annata, dal livornese (anche se parmense d’adozione: ha lasciato Livorno nel ‘97) Marco De Rossi. Gli jesini, che chiuderanno il loro girone d’andata ospitando, nel derby regionale, il San Benedetto, vanta un discreto margine sulla zona retrocessione.

MASSIMA APPLICAZIONE

Per vincere contro lo Jesi, servirà anche la componente pubblico: finora, anche nelle tre precedenti gare casalinghe, gli amaranto hanno sempre avuto l’appoggio di un tifo caldo e coinvolgente. Sul rettangolo di gioco servirà massima applicazione da parte di tutti gli atleti labronici. Servirà pazienza nei momenti più complicati. Servirà la grinta dei giorni migliori, affiancata dal giusto smalto nelle scelte tattiche. Al solito, sarà determinante il lavoro della mischia: se vengono conquistati, nelle fasi statiche, palloni ‘puliti’, è possibile cercare valide soluzioni offensive. E poi servirà tanta concretezza in fase difensiva. È una gara non facile, da giocare al cospetto di una squadra che – come ha dichiarato il suo allenatore – farà di tutto per espugnare il ‘Priami’, ma non è certo una sfida impossibile. Peraltro, in contemporanea, si giocherà CUS Siena – Imola. Insomma, in questa domenica pre-natalizia, la situazione in coda alla classifica cambierà sicuramente. La LundaX è chiamata ad evitare brutte sorprese…

