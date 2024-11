Home

Rugby di B, i Lions Amaranto Livorno ospitano Gubbio

14 Novembre 2024

Livorno 14 novembre 2024 Rugby di B, i Lions Amaranto Livorno ospitano Gubbio

Poco più di un anno fa, il 22 ottobre 2023, la LundaX Lions Amaranto affrontò, nel quadro della terza di andata del campionato di B, girone 2 (il raggruppamento del centro Italia), in trasferta, il Gubbio. La cronaca approfondita di quella partita, che si chiuse con l’affermazione, 13-10, dei rossoblù umbri, è raccontata nella seconda parte del libro ‘Anatomia di un terzo tempo’, l’opera che rappresenta la naturale prosecuzione del libro di successo del 2018 ‘Nel terzo tempo’, nel quale, a sua volta, il romanziere Renzo Pacini ha illustrato le vicende personali di vari personaggi (di fantasia, alcuni però facilmente identificabili in veri rugbisti del passato), con sullo sfondo proprio una partita verosimile dei Lions sul terreno degli eugubini. Nella partita realmente disputata il 22 ottobre 2023 sul rettangolo di gioco ‘Cambio Coppiolo’, l’allenatore degli amaranto Giacomo Bernini schierò, tra i titolari, nel reparto arretrato Freschi, De Libero e Barsali, come mediani Mazzoni e Casalini e in prima linea Togni e Zingoni: sette giocatori che, per motivi vari (problemi fisici o impegni personali), pur sempre in organico, non saranno a disposizione nella gara di questa domenica, sempre con il Gubbio (stavolta si giocherà sull’‘Emo Priami’ di Stagno, il terreno amico dei livornesi). Saranno a disposizione di ‘Mamo’ Bernini gli altri 10 giocatori (nell’elenco anche i due subentrati nel corso della ripresa) di quella gara persa pressochè in volata al ‘Coppiolo’: Nicola Magni, Tommaso Zaccagnini, Scardino, Marchi, Tedeschi, Quercioli, Giulio Chiarugi, Ciandri, Lischi e Filippi. In quella sfida finita nella ‘storia’ grazie ad ‘Anatomia di un terzo tempo’, erano fuori causa, per infortunio, tre giocatori di spicco della rosa, capitan Matteo Magni, Fabrizio Savaglia e Nico Bernini: i primi due saranno della partita di domenica prossima, il terzo, invece, per impegni all’estero, tornerà nei ranghi solo tra qualche settimana. Nel match casalingo con il Gubbio, ci sarà spazio, così come successo anche nelle ultime uscite, per giovanissimi classe 2006.

SFIDA SALVEZZA. Prevedibile per la sfida di questa domenica (drop d’inizio alle 14:30) il pubblico delle grandi occasioni. Al solito l’ingresso sugli spalti del ‘Priami’ sarà gratuito. Chi sarà impossibilitato a seguire dal vivo le sorti del match, potrà ugualmente viverne le emozioni con la radiocronaca prevista, dalle 14:25, sull’emittente web www.radionuovanetwork.com. In palio, nell’incontro tra livornesi ed eugubini – quinta giornata di B, girone 4, il raggruppamento del centro Italia – punti pesanti in ottica salvezza. Le due squadre sono attualmente appaiate, a quota sei, in ottava posizione, con sole due lunghezze di margine sul fanalino di coda Jesi. In un torneo così corto – sole 18 le giornate della regular season -, ogni partita riveste una grande importanza. È evidente che l’importanza aumenta quando si affrontano formazioni della stessa fascia della classifica. LundaX Lions Amaranto – Gubbio si preannuncia gara all’insegna dell’equilibrio. Saranno i dettagli a determinare il successo di una o dell’altra squadra.

LA FORMULA. La formula, inizialmente, prevedeva la retrocessione diretta delle ultime (cioè le decime) di ciascuno dei cinque gironi territoriali e la disputa dei play-out per le penultime (cioè le none); play-out necessari per determinare ulteriori tre formazioni da condannare alla C. Alla luce dei ritiri di Amatori Catania e Veneziamestre, giunti a ridosso dell’inizio del campionato di B, potrebbero – ed eventualmente saranno annunciate a breve – emergere novità sulla formula del torneo stesso. Inizialmente erano previste le retrocessioni, dai cinque gironi territoriali, in tutto, di otto squadre. Qualcosa cambierà, visto che i gironi 3 e 5 (quelli del nord-est e del sud) sono composti solo da nove squadre e gli altri tre (incluso il 4, quello nel quale sono impegnate le formazioni toscane e le altre realtà del centro) da dieci squadre. Sicuramente, per evitare guai e centrare la salvezza diretta, basterebbe l’ottava (cioè la terz’ultima) piazza.

MICROFONO A CONSANI. La LundaX Lions Amaranto è sempre più imbottita di giovani e giovanissimi. Titolari nell’ultima partita giocata (sul campo della Capitolina Roma cadetta il 3 novembre, poi il 10 si è osservato un turno di riposo) i trequarti classe 2006 Riccardo Pellegrini e Niccolò Gabbriellini ed il loro coetaneo, il flanker Nicola Consani. Ecco le parole dello stesso Consani, terza linea figlio d’arte: “Bello è stato per me essere convocato in prima squadra. Non mi aspettavo di essere utilizzato fin dall’inizio, nella gara di Roma, dopo aver esordito sette giorni prima nella sfida interna con i Lions Alto Lazio. Nelle due partite che ho disputato con la maglia dei seniores in B, mi sono trovato bene sia con gli allenatori, sia con i giocatori. Sono molto contento di essere stato chiamato per le due gare e ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato ad ambientarmi, in campo e non solo in campo”.