Rugby di B: I Lions Amaranto Livorno superati a Viadana 50-7

24 Aprile 2023

Livorno 24 aprile 2023

Contro la realtà cadetta del Viadana, la fortissima ed imbattuta capolista, sempre più lanciata verso il traguardo promozione, la LundaX Lions Amaranto, presentatasi con gravi e pesanti assenze in mischia, non è riuscita a sovvertire il pronostico sfavorevole. Allo stadio ‘Zaffanella’ – uno dei campi più prestigiosi dell’intero panorama rugbistico italiano – la formazione livornese, sempre più imbottita di giovani e giovanissimi, ha ceduto 50-7. Una sconfitta netta, ma da mettere ampiamente in preventivo.

Uno stop che non scalfisce quanto di buono combinato dai ragazzi allenati da Fabrizio Gaetaniello in questa seconda parte della stagione (leggi dall’ultima di andata in poi). La LundaX Lions Amaranto resta, a tre giornate dalla fine del torneo, solitaria sull’ottavo gradino della classifica, con intatte possibilità di lottare per la sesta posizione (che continua a distare due punti).

I livornesi – che nella loro storia sportiva hanno, al massimo, chiuso il campionato di B in sesta posizione – sono virtualmente sicuri della permanenza nella categoria, anche se, prima di celebrare il traguardo devono ancora aspettare: le 12 lunghezze di margine sul fanalino di coda Imola (che quest’oggi ha ottenuto il massimo nel match interno con il San Benedetto) non consentono di celebrare la certezza aritmetica. Se domenica prossima (in agenda alle 16:30 LundaX Lions Amaranto – Firenze’31 e alle 15:30 Formigine – Imola), il magine non dovesse scendere sotto quota undici, si potrà fare festa

RUGBY VIADANA CADETTA – LUNDAX LIONS AMARANTO LIVORNO 50-7

RUGBY VIADANA CADETTA: Donica (15′ st Ferro); Parmigiani, Paternieri C. (20′ st Crivaro), Panizzi, Boni; Paternieri M., Cafarra (cap.) (8′ st Joubert); Davolio, Cocconi (27′ st Arena), Manghi (14′ st Artoni); Decuzzi, Artoni Al.; Vallesi, Galeotti (15′ st Chizzini), Gentile (27′ st Ziliani). All.: Benjamin Madero.

LUNDAX LIONS AMARANTO LIVORNO: Magni N.; Gregori (1’ st Freschi M.), Bernini N., De Libero, Carniel; Magni M., Casalini (23’ st Strazzullo); Marchi, Tedeschi (21’ st Quercioli), Chiarugi G.; Vitali L. (23’ st Zingoni), Scardino (cap.) (34’ st Pannocchia); Tichetti (1’ st Vitali G.), Lischi (30’ st Filippi), Filippi (1’ st Savaglia). All.: Fabrizio Gaetaniello.

ARBITRO: Vanessa Bertini di Pisa.

MARCATORI: nel pt (26-0) 8’ e 19’ m. Boni tr. Paternieri M., 30’ m. Decuzzi tr. Paternieri M., 36’ m. Panizzi; nel st 8’ m. Donica tr. Paternieri M., 19’ m. Davolio , 24’ m. Davolio tr. Panizzi., 29’ m. Scardino tr. Magni M., 38’ m. Decuzzi.

NOTE: espulsioni temporanee per Vallesi (33′ pt) e Decuzzi (25′ st). In classifica 5 punti per il Viadana cadetto (che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco; otto mete realizzate) e 0 per la LundaX Lions Amaranto (che ha perso con un margine superiore alle sette lunghezze e non ha centrato il bonus-attacco; una meta realizzata). L’incontro si è disputato alle 18:00, dopo Viadana – Valorugby, valido per il massimo campionato domestico (il Top10).

