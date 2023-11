Home

19 Novembre 2023

Livorno 19 novembre 2023 – Rugby di B, i Lions Amaranto ospitano Jesi

Jesi, per la LundaX Lions Amaranto, rievoca ricordi piacevoli e ricordi meno piacevoli. Contro la squadra marchigiana, due anni fa (domenica 7 novembre 2021 per la precisione), i livornesi festeggiarono, in trasferta, una vittoria (la quarta in altrettante partite di quel memorabile scorcio iniziale di stagione) ‘storica’, in una gara dal punteggio bassissimo (0-5, con meta dell’ala Francesco Gregori), che consentì di issarsi solitari in vetta alla classifica di serie B.

Decisamente differenti gli esiti delle due gare giocate nella scorsa stagione: contro la stessa formazione biancoverde allenata dal livornese Marco De Rossi, sono giunte, per i labronici, due brutte sconfitte (12-27 in casa e 27-10 in trasferta). Tutte situazioni che appartengono al passato e che non incideranno sul nuovo incontro, in programma questa domenica alle 14:30 sul prato dell’‘Emo Priami’ di Stagno (arbitro Francesco Maria Mirabella di Pisa).

La LundaX Lions Amaranto, dopo la promozione in B del 2019 e i positivi campionati 2019/20 e 2021/22, chiusi in sesta posizione, ha aperto un nuovo ciclo.

Dalla scorsa annata sono stati massicciamente inseriti in prima squadra giovani e giovanissimi provenienti dal proprio florido vivaio. Giocatori di indubbio spessore, che stanno acquisendo esperienze e crescendo a vista d’occhio. La squadra vuole continuare a migliorare, partita dopo partita, domenica dopo domenica, sforzandosi di guardare il meno possibile – almeno per ora – la classifica ed il margine sulla zona che scotta.

Nel corso della stagione, in tutte le squadre, le forzate assenze devono essere messe in conto e non devono rappresentarre un alibi per eventuali prove incolori. Però è innegabile come, per gli amaranto, la defezione del proprio valido capitano, il mediano di mischia – mediano di apertura Matteo Magni, sia pesante. Il maggiore dei fratelli Magni, che negli ultimi anni si è rivelato un prezioso punto di riferimento di tutto il quindici, ha riportato in occasione del match interno dello scorso 15 ottobre la frattura del quarto metacarpo della mano destra. Per lui intervento chirurgico, gesso e per qualche settimana solo tribuna.

La sfida con lo Jesi è un test importante sotto ogni punto di vista. Al cospetto di avversari particolarmente solidi, sono chiamati ad una prova ricca di sostanza gli otto uomini del pacchetto amaranto. La sana battaglia sportiva tra le mischie sarà determinante per poter contare su palloni di qualità. Determinante sarà inoltre il gestire le fasi più delicate del confronto: i successi contro squadre di pari livello di solito giungono dopo gare all’insegna dell’equilibrio e non dopo partite dominate. Insomma, servirà accortezza e smalto dal primo all’ultimo minuto.

