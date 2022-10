Home

Rugby di B: La LundaX Lions Amaranto cede a Bologna

30 Ottobre 2022

Livorno 30 ottobre 2022

“La squadra è in crescita: qua a Bologna ha dato realmente il massimo.

Di fronte avevamo un avversario solido, esperto, ottimamente organizzato, con i mezzi per puntare alla promozione.

Sono convinto che se ci fossimo espressi su questi livelli sette giorni fa, in casa con il Formigine, avremmo vinto.

Stiamo continuando a inserire in prima squadra giovani e giovanissimi”.

La dichiarazione è di Fabrizio Gaetaniello, l’allenatore della LundaX Lions Amaranto.

Una dichiarazione resa a caldo, dopo la sconfitta – ampiamente preventivabile alla vigilia – della sua formazione sul terreno del Bologna Club una ‘big’ del raggruppamento. Il confronto si è chiuso sul 51-13 (7 mete a 1).

L’affermazione dei felsinei non fa una grinza, ma il punteggio conclusivo punisce oltremisura la prova generosa degli ospiti.

Solo nella seconda metà della ripresa, gli emiliani hanno scavato il profondo solco. In precedenza, per quasi un’ora di gioco, i livornesi sono rimasti in scia.

Particolarmente brillante, per la LundaX, la parte centrale del confronto: tra la fine del primo tempo e l’inizio della seconda frazione, i Leoni labronici, con la meta di forza del terza linea Giacomo Bernini e i calci del mediano Matteo Magni, avevano firmato un break di 0-10 con il quale avevano messo pressione agli antagonisti. Non era certo il ‘Bonori’ il terreno di gioco dove cercare i punti salvezza. Al termine della stagione retrocederà solo l’ultima. Non mancano formazioni su cui far la corsa.

BOLOGNA RUGBY CLUB – LUNDAX LIONS AMARANTO 51-13

BOLOGNA RUGBY CLUB:

Soavi (cap.); Zambrella, Sacchetti, Marzocchi (17’ st Bertini T.), Giacalone (27’ st Bernabò); Pancaldi, Rizzoli (13’ st Bettini); Ruggeri, Schiavone, Visentin G.; Amico (dal 37’ pt al 3’ st Bersani) (5’ st Priola), Gambacorta (23’ st Castelvetri); Fadanelli, Silvestri F. (14’ st Anteghini), Silvestri A. (14’ st Bersani). A disp.: Bersani, Anteghini, Priola, Castelvetri, Bertini T., Bettini, Bernabò. All.: Francesco Brolis.

LUNDAX LIONS AMARANTO LIVORNO:

Mazzoni; Casalini, Novi (28’ st Carniel), De Libero, Bernini N.; Magni N., Magni M.; Bernini G., Tamberi (21’ st Chiarugi G.), Marchi; Scardino (cap.) (31’ st Quercioli), Ciandri; Vitali G. (24’ st Sperti), Savaglia (11’ st Lischi), Filippi (6’ st Fusco). A disp.: Strazzullo. All.: Fabrizio Gaetaniello.

ARBITRO: Sione Sironi di Roma.

MARCATORI:

nel pt (24-10) 5’ m. e tr. Giacalone, 8’ cp Giacalone, 10’ m. Magni M., 12’ m. Marzocchi tr. Giacalone, 22’ m. Sacchetti tr. Giacalone, 29’ Bernini G. tr. Magni M.; nel st 8’ cp Magni M., 10’ cp Giacalone, 19’ m. tecnica mischia Bologna, 25’ m. Sacchetti, 29’ m. Fadanelli tr. Giacalone, 37’ m. Giacalone.

NOTE: espulsioni temporanee per Marchi (20’ pt), Silvestri A. (33’ pt), Schiavone (7’ st) e Casalini (33’ st). In classifica 5 punti per il Bologna Club (che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco; sette mete realizzate) e 0 punti per la LundaX Lions Amaranto Livorno (battuto con un margine superiore alle sette lunghezze); una meta realizzata).

