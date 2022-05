Rugby di B: Lions Amaranto – Florentia 14-19. Tabellino, risultati e classifica 21° e penultima giornata del girone 2

Rugby

30 Maggio 2022

Livorno 30 maggio 2022

LIONS AMARANTO LIVORNO – FLORENTIA 14-19

LIONS AMARANTO LIVORNO: Gregori; Chiarugi D., Barsali, Di Mauro, Novi (dal 27’ pt al 45’ pt Chiarugi G.); De Libero, Magni M.; Scardino (cap.), Tamberi, Brancoli Giac.; Cortesi (14’ st Marchi), Ciandri (30’ st Chiarugi G.); Fratini (3’ st Lischi), Giusti, Tichetti (14’ st Vitali G.). A disp.: Lucchesi A., D’Ascenzi. All.: Giampaolo Brancoli.

FLORENTIA: Bini; Martini, Zappitelli, Venturi; Gianassi, Ferrara (1’ st Batini, 35’ st Guidotti); Baggiani (cap.), Mantuano (11’ st Timperanza), Gatta (26’ st Frullini), Di Fiore, Scotini; Trechas (25’ st Biagioni), Guidotti (1’ st Ardori), Bartolini (7’ st Patruni). A disp.: Ariani. All.: Luigi Ferraro.

ARBITRO: Gianmarco Toneatto di Udine.

MARCATORI: nel pt (7-19) 2’ m. Giusti tr. Magni M., 7’ m. Zappitelli tr. Bini, 24’ m. Guidotti tr. Bini, 30’ m. Ghini; nel st 19’ m. Giusti tr. Magni M..

NOTE: espulsioni temporanee per Scardino (24’ pt), Novi (5’ st), Ghini (5’ st), Di Fiore (18’ st), Brancoli Giac. (33’ st) e Ardori (33’ st). In classifica 1 punto per i Lions (battuti con un margine inferiore alle otto lunghezze; niente bonus-attacco, due mete all’attivo) e 4 punti per il Florentia (che ha vinto e non si è assicurato il bonus-attacco; tre mete all’attivo).

I risultati della 21° giornata di B, girone 2 (tra parentesi i punti validi per la classifica): Imola-Formigine 10-10 (2-2); CUS Siena-Livorno 7-33 (0-5); Lions Amaranto Livorno-Florentia 14-19 (1-4); Parma-Modena 45-7 (5-0), giocata ieri. Riposo per Roma Olimpic e Jesi. La classifica: Parma 75 p.; Livorno 72; Florentia* 65; Roma Olimpic 56; Lions Amaranto Livorno 46; Modena 42; CUS Siena* 35; Formigine 21; Jesi 8; Imola** 7. *Florentia e CUS Siena, che domenica prossima, nell’ultima giornata, osserveranno un turno di riposo, figurano con una gara in più. **Imola sconta 4 punti di penalizzazione.