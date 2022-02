Home

Sport

Rugby

Rugby di B, Lions Amaranto Livorno. La situazione dopo il ritiro del Valorugby Emilia cadetto

Rugby

19 Febbraio 2022

Rugby di B, Lions Amaranto Livorno. La situazione dopo il ritiro del Valorugby Emilia cadetto

Livorno 19 febbraio 2022

Rugby di B, Lions Amaranto Livorno. La situazione dopo il ritiro del Valorugby Emilia cadetto

Il Valorugby Emilia cadetto si è ritirato dal campionato di B, girone 2, il raggruppamento del centro Italia. Avrebbe dovuto giocare, questa domenica, sul proprio terreno (il ‘Moletolo’ di Parma) con il Florentia e nelle due domeniche successive in trasferta con il Livorno Rugby e con i Lions Amaranto Livorno.

Alla luce della novità – non certo un grande spot per la palla ovale… -, i Lions, dopo l’incontro di domani con la capolista Rugby Parma (arbitro Mirco Sergi di Bologna), torneranno in campo solo il 6 marzo, quando, nel quadro del recupero della nona giornata ospiteranno il Formigine.

La prima squadra del Valorugby disputa il Top10, il massimo campionato domestico, con quartier generale a Reggio Emilia.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin