Rugby di B: Livorno travolgente a Imola, gara vinta 17-85. Il tabellino

20 Febbraio 2022

IMOLA – LIVORNO RUGBY 17-85

IMOLA: Cioffi; Venturi, Foschini, Ferretti, Dal Pozzo; Martinelli, Carluccio; Magnani, Monterisi, Poggiali; Dal Prato, Salvatori; Ferrari, Morigi (cap.), Modena. Entrati nel corso del match anche: Monduzzi, Liverani, Lazzari, Marabini, Giacometti. All.: Samuel James Morton

LIVORNO RUGBY: Meini; Martinucci (7’ st Menicucci), Citi, Ianda, Zannoni N. (1’ st Galli); Gaggero, Tomaselli J.; Basha, Piras (7’ st Chiti), Baldi (1’ st Berthomier); Castellani, Cristiglio A. (14’ st Pardini); Ficarra, De Rossi D., Quarta. All.: Marco Zaccagna.

ARBITRO: Carmine Marrazzo di Modena.

MARCATORI: nel pt (17-33) 1’ m. e tr. Gaggero, 3’ m. Monterisi, 14’ m. Piras tr. Gaggero, 20’ m. Basha tr. Gaggero, 22’ m. Zannoni N. tr. Gaggero, 27’ m. e tr. Martinelli, 30’ m. Tomaselli J. tr. Gaggero, 41’ m. Salvatori; nel st 4’ m e tr. Gaggero, 6’ m. Piras tr. Gaggero, 17’ m. Pardini tr. Gaggero, 23’ m. Quarta tr. Gaggero, 25’ m. e tr. Gaggero, 33’ m. Citi tr. Tomaselli J., 35’ m. e tr. Tomaselli J., 46’ m. Meini.

NOTE: espulsione temporanea per Poggiali (35’ pt). In classifica 0 punti per l’Imola, battuto con un margine superiore alle sette lunghezze (tre mete all’attivo) e 5 per il Livorno, che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco (13 mete all’attivo).

