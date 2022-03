Home

Sport

Rugby

Rugby di B. Successo a tavolino per i Lions Amaranto Livorno che così salgono in classifica al 5° posto

Rugby

14 Marzo 2022

Rugby di B. Successo a tavolino per i Lions Amaranto Livorno che così salgono in classifica al 5° posto

Livorno 14 marzo 2022

I Lions Amaranto Livorno sono per ora scesi in campo, in questo anno solare, solo una volta, quando hanno affrontato, sul proprio terreno ‘Emo Priami’ di Stagno, la capolista Rugby Parma.

Partita giocata il 20 febbraio e vinta, da pronostico, dalla valida ed ancora imbattuta formazione ducale (0-48 il punteggio).

Gli amaranto avrebbero dovuto giocare – curiosamente sempre in casa -, in queste prime domeniche del 2022 altre tre partite.

Avrebbero dovuto affrontare il 6 febbraio il CUS Siena, nel recupero della quinta giornata, poi il 6 marzo il Valorugby cadetto, nel quadro della prima di ritorno e quest’oggi, nel recupero della decima giornata, il Formigine.

Le tre gare in questione non si sono giocate e di fatto sono state annullate.

Sia il CUS Siena, sia il Formigine, per un focolaio da Covid-19 registrato nelle proprie fila, hanno rinunciato alla trasferta del ‘Priami’ e dunque sono andati incontro alla prevista sconfitta a tavolino (20-0, 4 mete a 0, 5 punti a 0 in classifica).

Alle due formazioni impossibilitate a disputare le gare con i Lions, secondo il nuovo regolamento, non sono stati inflitte penalizzazioni, né sanzionate multe.

Gli amaranto, dunque, a tavolino, in quei due incontri, hanno raccolto, senza spendere neppure una goccia di sudore, il massimo della posta (dieci punti in tutto).

Nel campionato di B, girone 2, si è ritirato il Valorugby cadetto: tutte le gare giocate fino a dicembre dalla stessa formazione emiliana sono stati ‘cancellate’ dalla classifica.

I cinque punti ottenuti dai ‘Leoni’ amaranto a Parma, nella prima giornata, contro il Valorugby cadetto (7-26 il risultato), sono stati dunque tolti.

E, ovviamente, la partita che, per il calendario originale, si sarebbe dovuta disputare lo scorso 6 marzo, al ‘Priami’ tra le due formazioni non è andata in scena.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin