Home

Sport

Rugby

Rugby di B, successo dei Lions Amaranto sul San Benedetto

Rugby

30 Ottobre 2023

Rugby di B, successo dei Lions Amaranto sul San Benedetto

Livorno 30 ottobre 2023 – Rugby di B, successo dei Lions Amaranto sul San Benedetto

Al ‘Priami’ è andata in scena la domenica perfetta. In campo, con una vittoria in rimonta pesante mille tonnellate, e sugli spalti: evidentemente l’organizzazione dell’‘Amaranto Day’ ha portato bene.

Evidentemente la foto di gruppo, programmata alla vigilia e scattata al termine della gara, con raffigurati quasi tutti i 520 tesserati (tra loro tanti giovani e giovanissimi delle varie under) del club livornese, ha dato un’ulteriore carica alla prima squadra.

La LundaX Lions Amaranto, in questa giornata ventosa e memorabile, ha ottenuto il suo primo successo stagionale. Interrotto, in questo quarto turno, il digiuno di vittorie. Nel delicato ‘derby dei due mari’, al cospetto di una squadra, quella del San Benedetto solida, destinata a togliersi soddisfazioni e lottare per le prime cinque-sei piazze della graduatoria, i ragazzi di Giacomo Bernini hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo. Il successo, 29-24 – in graduatoria quattro punti per i labronici, uno, con il cosiddetto ‘bonus-difesa, per i marchigiani – consente di effettuare un significativo passo in avanti in classifica e di scavare un mini-solco sulla zona retrocessione. Al termine della regular season, sarà sufficiente per salvarsi la penultima piazza: solo l’ultima disputerà i play-out.

Amaranto lucidi nelle scelte. Preciso nei calci da fermo l’estremo Nicola Magni. ‘Commovente’ la prova del pacchetto, nel quale si è messo in evidenza il terza ala classe 2004 Giulio Tedeschi, premiato al termine dell’incontro come ‘man of the match’.

Al 7’ Nicola Magni spedisce sul palo il primo piazzato del match. Al 18’ lo stesso estremo amaranto sblocca la situazione, sempre dalla piazzola: 3-0.

La risposta degli adriatici – che soprattutto nella prima parte del confronto si dimostrano più potenti ed organizzati nelle mischie chiuse – si materializza con la meta del primo sorpasso: a bersaglio l’estremo Vaccari (3-5 al 29’).

Finale di frazione caratterizzato da tre piazzati: due per Nicola Magni ed uno per il centro ospite Perna. All’intervallo livornesi avanti di una lunghezza, 9-8.

Su punizione ‘rovesciata’, in zona d’attacco, ancora Nicola Magni sigla il suo quarto penalty della giornata: 12-8 al 45’. Poi i sambenedettesi firmano un severo break di 0-13 (meta di forza del terza linea Paoloni, condita da otto punti di piede di Perna): 12-21 al 58’.

Gli ospiti restano temporaneamente in 14 (giallo per il pilone Russo) e la LundaX Lions Amaranto ne approfitta. Nicola Magni sigla il piazzato del meno sei (15-21 al 60’).

Gli ospiti toccano nuovamente il massimo margine (piazzato di Perna, 15-24 al 65’), ma poi devono fare i conti con lo smisurato orgoglio dei padroni di casa.

I livornesi si inventano, nel finale, un crescendo rossiniano esaltante. La meta di forza, dopo un attacco portato dalla mischia, del valido pilone Andrea Filippi (69’), trasformata da Nicola Magni consente di ridurre il disavanzo a sole due lunghezze (22-24). Al 77’ ancora prepotente avanzata del pacchetto livornese.

I marchigiani devono ricorrere a tutto il loro mestiere, ma commettono una vistosa irregolarità, punita dall’arbitro con la meta tecnica. Marcatura da sette punti (77’) grazie alla quale la LundaX Lions Amaranto mette la freccia per il definitivo sorpasso (29-24). Una giornata memorabile per i labronici, ancora una volta imbottiti di giovani, capaci di giocare con smalto e lucidità.

LUNDAX LIONS AMARANTO – FI.FA SECURITY UR SAN BENEDETTO 29-24

LUNDAX LIONS AMARANTO: Magni N.; Zaccagnini T. (14’ st Mazzoni), Barsali, Freschi, Zaccagnini F.; De Libero, Casalini; Marchi, Tedeschi, Chiarugi G.; Quercioli (11’ st Scardino), Ciandri (cap.) (25’ st Ulbano); Filippi (30’ st Lischi), Zingoni (22’ st Savaglia), Lischi (38’ pt Togni). A disp.: Gregori, Carniel. All.: Giacomo Bernini.

UR SAN BENEDETTO: Vaccari; Celani (1’ st Nogueira), Tosti, Perna, Castelletti; Di Bartolomeo, Alesiani; Alemanno, Gianfreda (30’ st Coppa), Paoloni; Valentini (30’ st Laabbar), Del Prete (cap.) (19’ st Di Maso); Di Marcantonio, Pellei (30’ st Tallè), Zazzetta (4’ st Russo). A disp.: Kanyi. All.: Leandro Lobrauco.

ARBITRO: Alessandro Vincenzo D’Orsi di Bologna.

MARCATORI: nel pt (9-8) 18’ cp Magni N., 29’ m. Vaccari, 32’ cp Magni N., 35’ cp Perna, 40’ cp Magni N.; nel st 5’ cp Magni N., 6’ cp Perna, 14’ m. Paoloni tr. Perna, 18’ cp Perna, 20’ cp Magni N., 25’ cp Perna, 29’ m. Filippi tr. Magni N., 37’ m. tecnica mischia LundaX Lions Amaranto.

NOTE: espulsione temporanea per Russo (20’ st). In classifica 4 punti per la LundaX Lions Amaranto, che ha vinto e non si è assicurato il bonus-attacco (due mete realizzate) e 1 punto per il San Benedetto, che ha perso con un margine inferiore alle otto lunghezze e non si è assicurato il bonus-attacco (due mete realizzate). Con una bottiglia di birra messa a disposizione dallo sponsor della LundaX Lions Amaranto, il Piccolo Birrificio Clandestino, è stato premiato, al termine della gara, quale man of the match, il terza linea ala dei livornesi Giulio Tedeschi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin