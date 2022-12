Home

Rugby di B. Tabellino Lions Amaranto; risultati e classifica

18 Dicembre 2022

Livorno 18 dicembre 2022

LUNDAX LIONS AMARANTO – JESI 12-27

LUNDAX LIONS AMARANTO: Mazzoni; Bernini N., Freschi M., De Libero, Magni N. (7’ st Carniel); Magni M. (cap.), Casalini; Bernini G., Quercioli (14’ st Angemi), Vitali L. (13’ pt Tedeschi); Fusco, Ciandri; Vitali G., Savaglia (34’ st Bertini), Filippi. A disp.: Lunardi, Gregori, Strazzullo. All.: Fabrizio Gaetaniello.

JESI: Tomassoni Em.; Ramazzotti (35’ st Marchegiani), Trillini (32’ st Pulita), Fanesi, Carosi (cap.); Dodi, Faccenda (33’ st Pietrini); Tittarelli (4’ st Marinelli), Campagolo (33’ st Formato), Tomassoni El.; Semhan Franco, Albani; Santini, Piergirolami (11’ st Mattioni), Cappuccini. A disp.: Maldini

ARBITRO: Letterio Scopelliti di Messina.

MARCATORI: nel pt (5-22) 1’ Tomassoni Em., 11’ m. Carosi tr. Dodi, 14’ cp Dodi, 21’ m. Filippi, 37’ m. Carosi tr. Dodi; nel st 5’ m. Carosi, 17’ m. Tedeschi tr. Magni M.

NOTE: in classifica 0 punti per la LundaX Lions Amaranto (superata con un margine superiore alle sette lunghezze; due mete all’attivo) e 5 punti per lo Jesi (che ha vinto e si è assicurato il bonus attacco; quattro mete realizzate). Espulso all’11’ st (gioco scorretto) Santini. Espulsioni temporanee per Freschi M. (35’ pt), Tedeschi (30’ st) e Mazzoni (30’ st). Calci piazzati: Dodi 1/3.

Il quadro dei risultati della 10° giornata di B, girone 2 (tra parentesi i punti validi per la classifica): Formigine – Florentia 10-41 (0-5); CUS Siena – Imola 35-3 (5-0); Modena – Viadana cadetta 15-31 (0-5); San Benedetto – Firenze’31 16-36 (0-5); LundaX Lions Amaranto – Jesi 12-27 (0-5); riposo: San Benedetto. La nuova classifica (tutte le squadre, con la sola eccezione del Modena – che deve ancora osservare il suo turno di riposo e che ha giocato 10 gare – hanno all’attivo nove incontri): Modena 43 p.; Viadana cadetta 41; Florentia 37; Bologna 29; Firenze’31 28; Jesi 18; San Benedetto e Formigine 15; CUS Siena 12; LundaX Lions Amaranto 7; Imola 6. Nel prossimo impegno, il 22 gennaio, la LundaX Lions Amaranto renderà visita all’Imola.

