Rugby e Covid, oggi il primo allenamento con contatto per Granducato under 16 e Lions under 14

20 Aprile 2021

Livorno 20 aprile 2021

Oggi, all’interno dell’impianto ‘Emo Priami’, l’ampissimo e funzionale plesso sportivo di Stagno (via Marx), in gestione alla società rugbistica dei Lions Amaranto Livorno, riprenderanno gli allenamenti con contatto per le squadre under 16 del Granducato (seduta del martedì in programma alle 18:00) e under 14 dei Lions Amaranto (allenamento del martedì alle 18:30). I giocatori di tali formazioni si sottoporranno, stasera, presso le due stanze adibite ad infermeria del ‘Priami’ al previsto tampone antigenico.

Gli under 18 del Granducato si sottoporranno domani, martedì 20, ai tamponi, per poi effettuare nella serata di mercoledì 21 il primo allenamento con contatto.

Le tre formazioni giovanili ripeteranno il giro di tamponi ogni settimana.

Tra i cosiddetti ‘campionati di preminente interesse nazionale’, oltre alle tre succitate categorie giovanili, figurano, ovviamente, anche quelli seniores. Ma, per una scelta condivisa dagli stessi giocatori – tutti realmente dilettanti -, la prima squadra dei Lions Amaranto Livorno (serie B) proseguirà la propria preparazione solo con sedute di carattere fisico-atletico, senza contatto.

Per i seniores amaranto, dunque, non è previsto il ‘giro dei tamponi’, che viceversa, al ‘Priami’ vedrà coinvolti under 18, 16 e 14.

