Rugby, ecco il calendario dei Lions Amaranto

Livorno 5 agosto 2022

Rispetto alle altre dieci squadre impegnate nel girone 2 di serie B, il campionato dei Lions Amaranto inizierà una settimana più tardi.

Nel primo turno, in programma il 9 ottobre, la squadra livornese osserverà infatti un turno di riposo, quello che a rotazione spetta a tutte le formazioni.

I Lions Amaranto debutterà nel nuovo torneo solo il 16, quando affronterà in trasferta il Florentia, una delle formazioni più forti e complete del raggruppamento.

La prima gara interna, per Scardino e compagni, è in programma il 23 ottobre, quando sul prato dell’‘Emo Priami’ scenderà la formazione degli Highlanders Formigine, realtà destinata a lottare nelle zone meno nobili della classifica. Poi, per i labronici, doppia impegnativa trasferta in terra emiliana (Bologna e Modena).

Successivamente, match interno con il CUS Siena e lunga trasferta per confrontarsi con la neo-promossa compagine del San Benedetto.

Curiosità: dopo l’ultima fatica del 2022 (il 18 dicembre in casa con lo Jesi), la LundaX Lions Amaranto giocherà, nei primi 75 giorni del 2023 solo una gara (l’ultima di andata, il 22 gennaio a Imola). Altra (piacevole) curiosità: sul validissimo terza linea dei livornesi Giacomo Bernini, pendeva ancora una settimana di stop relativo alla scorsa stagione; ebbene l’avanti ex Padova ed ex Rovigo finirà di scontare la sua squalifica nella prima giornata (quando è previsto il riposo) e potrà giocare regolarmente a Firenze, il 16 ottobre, nel primo vero impegno ufficiale della stagione degli amaranto. Al termine della regular season (22 giornate, ma ‘solo’ 20 gare per ciascuna compagine), la prima salirà in A, mentre l’ultima retrocederà in C. Si giocherà alle 15:30 nel mese di ottobre e nelle ultime quattro fatiche (cioè dal 23 aprile al 14 maggio).

Ecco il calendario completo dei Lions Amaranto nella nuova stagione agonistica di B, girone 2 (il raggruppamento del centro Italia)

1° g. 9/10 riposo (rit. 29/1); 2° g. 16/10 in trasferta con il Florentia (rit. 19/2); 3° g. 23/10 in casa con il Formigine (rit. 26/2); 4° g. 30/10 in trasferta con il Bologna Club (rit. 5/3); 5° g. 6/11 in trasferta con il Modena (rit. 19/3); 6° g. 20/11 in casa con il CUS Siena (rit. 26/3); 7° g. 27/11 in trasferta con il San Benedetto del Tronto (rit. 2/4); 8° g. 4/12 in casa con il Viadana cadetto (rit. 23/4); 9° g. 11/12 in trasferta con il Firenze1931 (rit. 30/4); 10° g. 18/12 in casa con lo Jesi (rit. 7/5); 11° g. 22/1 in trasferta con l’Imola (rit. 14/5).