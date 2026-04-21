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Rugby, ennesimo successo per l’imbattuta realtà del Livorno Rugby under 16, qualificata alle finali nazionali

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21 Aprile 2026

Rugby, ennesimo successo per l’imbattuta realtà del Livorno Rugby under 16, qualificata alle finali nazionali

Livorno 21 aprile 2026 Rugby, ennesimo successo per l’imbattuta realtà del Livorno Rugby under 16, qualificata alle finali nazionali

Per l’imbattuta realtà del Livorno Rugby under 16 non poteva che chiudersi con l’ennesima larga vittoria la fase interregionale ‘1’, il campionato che ha visto protagoniste le migliori otto squadre del centro Italia della categoria. I biancoverdi, in questa quattordicesima ed ultima giornata del torneo – di fatto il campionato territoriale élite – hanno superato il Florentia 57-5 (9 mete a 1). Questa la classifica finale: Livorno 67 p.; Cavalieri Prato/Sesto 56; Parma 52; Florentia 38; Modena 36; Perugia 27; Valorugby Emilia 15; Jesi 7. Per i biancoverdi i 67 punti – sui 70 potenzialmente disponibili – sono frutto di 13 successi ed un pareggio. La squadra labronica aveva già da circa un mese (e comunque con due giornate in anticipo) in ghiaccio la certezza matematica del primo posto. Le migliori due di ciascun girone territoriale (dodici formazioni in tutto) proseguono il loro cammino a caccia del titolo tricolore. Il primo posto nel proprio raggruppamento garantisce, per i biancoverdi, il fattore campo nel prossimo spareggio, previsto il 3 maggio, quasi sicuramente contro il CUS Genova. È giusto continuare a lavorare con la solita umiltà, pancia a terra, ma sarebbe poco onesto negare importanti ambizioni per questa squadra di sicuro spessore, formata da elementi decisamente validi, molti dei quali nel mirino dei tecnici federali. Il lavoro paga. Ed il lavoro impostato dall’intero staff è di sicura qualità. Il Livorno Rugby under 16, manco a dirlo, aveva guadagnato ad inizio stagione, nella fase territoriale, l’accesso al girone élite, con cinque affermazioni su cinque. A conti fatti, finora, in questa annata, su 19 partite ufficiali, i labronici hanno all’attivo 18 successi e un pareggio. Lo schieramento capace, di ottenere, grazie ad una prestazione robusta ed intensa, il massimo della posta – vittoria ‘abbondantemente’ condita dal bonus-attacco – contro il Florentia: Ferro; Le Guevel, Balduinotti, Quarta, Garzelli; Berti, Del Vivo; Chiesa U., Carrai, Frangioni; Chiesa G., Franci L.; Gambicorti, Catta, Incrocci. Entrati anche: Rosini, Campora, Carrara, Danza, Aspromonti, Donati, Marinari.

Contro il Florentia, i biancoverdi hanno sempre tenuto in mano il comando delle operazioni. A bersaglio il centro nonché vicecapitano Giovanni Balduinotti (per lo scatenato trequarti addirittura tre mete all’attivo), l’estremo Valentino Ferro, il terza centro nonché capitano Ugo Chiesa, il pilone Filippo Gambicorti, il tallonatore Matteo Catta e l’estremo Filippo Aspromonti. Per l’apertura Andrea Berti sei trasformazioni all’attivo.