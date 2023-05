Rugby femminile: primo posto al torneo di Perugia per l’under 17 delle Red Roses

Home

10 Maggio 2023

Livorno 10 maggio 2023

Anche in terra umbra, la squadra under 17 delle Red Roses – la rappresentativa femminile di categoria del Livorno Rugby – ha fornito (l’ennesima) dimostrazione delle proprie indiscusse doti. La compagine biancoverde guidata dall’allenatore Stefano Carraro – coadiuvato dai dirigenti accompagnatori Fabrizio Rosini e Monica Traquandi – ha ottenuto, in scioltezza, il primo posto nella prima edizione del ‘Torneo di Perugia Claudia Nardi’. Queste le atlete labroniche vittoriose del trofeo: Ania Rosini (cap.), Alice Antonazzo, Margherita Carraro, Martina Menchetti, Gaia Lopes, Irene Fiorillo, Asia Liccardo, Carlotta Stagnoli. Nella prima parte dell’evento, successi, 28-12 sui Caimani Viadana e 21-12 sul Perugia. Larghissime, nella seconda fase della kermesse, le affermazioni sullo Jesi, nella semifinale (56-0) e sul Benetton Treviso (42-12), nella finale. In tutto, per le Red Roses, ben 21 mete messe a segno. Mete sistematicamente condite dalle trasformazioni di Alice Antonazzo (cento per cento nei calci per lei). Livornesi in splendida forma. Torneo di buon livello. Da parte della società biancoverde un ringraziamento ed i complimenti al Perugia per la bellissima accoglienza e per la perfetta organizzazione.

