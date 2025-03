Home

Rugby: festa dello sport al Priami, amichevole vinta dei Lions under 18 contro il Polo di Catania

31 Marzo 2025

Livorno 30 marzo 2025 Rugby: festa dello sport al Priami, amichevole vinta dei Lions under 18 contro il Polo di Catania

La festa dello sport è andata in scena in questo sabato di fine marzo nello splendido e spazioso impianto ‘Emo Priami’ di Stagno. La ‘festa’ in questione ha coinvolto i rugbisti under 18 della società di casa della LundaX Lions Amaranto Livorno e i loro coetanei attivi nel Polo di Sviluppo Federale di Catania, la realtà giovanile che vede nelle proprie fila giocatori delle tre squadre etnee (quella del CUS, quella dei Briganti e quella del San Gregorio) e atleti di altri territori della Sicilia orientale.

Dapprima, alla presenza del presidente del Comitato Regionale Toscano della FIR, Edoardo Barcaglioni, le due squadre si sono sfidate, in amichevole, sul campo centrale del ‘Priami’. I padroni di casa – che disputano il campionato under 18 interregionale ‘2’, di fatto il torneo nel quale sono al via le migliori otto formazioni del centro Italia di categoria non impegnate nell’elite – si sono imposti 55-0 (nove mete e cinque trasformazioni). Poi, sia all’interno del rettangolo di gioco, sia nella club house – a margine dell’apprezzato ‘terzo tempo’ – si sono svolte le classiche premiazioni e in più si sono registrati scambi di generosi doni-ricordo.

Il tutto in un clima di amicizia e grande fairplay: un clima tipico del mondo ovale. Allo studio la possibilità, a fine stagione, di restituire la cortesia: la LundaX Lions Amaranto under 18, tra qualche mese, renderà visita al Polo di Catania?

Nella partita del ‘Priami’ sono stati protagonisti giocatori classe 2007 e 2008: la LundaX Lions Amaranto non ha impiegato i propri elementi classe 2006, i cosiddetti rientranti, peraltro in buon numero convocati per la partita in programma domani, domenica 30, per la partita di B della prima squadra contro il CUS Siena, nel tradizionale derby toscano in programma allo stadio ‘Aldo Grassi’ di Colle val d’Elsa. Contro il Polo di Catania, i tecnici della LundaX Lions Amaranto Livorno under 18 Francesco Consani e Omar Tichetti hanno inizialmente utilizzato questo schieramento: Torrini; De Chirico, Santana, Giudici, Palmerini; Munafò, Pavesi; Massagli, Iacopini, Mariotti; Longhi, Del Nista; Manguso, Giusti, Bianucci. Entrati anche: Bani, Fabbri, Maltinti, Melani, Ferdani, Sardelli, Caroti. Domenica 6 aprile, nel quadro della seconda giornata del girone di ritorno del campionato interregionale 2, i labronici renderanno visita al Modena. Questa la situazione attuale in classifica (tra parentesi le partite effettivamente giocate): Lyons Piacenza (7) 33; Bologna (8) 29; Modena (8) 23; Pesaro (8) 19; LundaX Lions Amaranto Livorno (7) 17; Parma ‘2’ (6) 10; Fano (7) 9; Scandicci (7) 5.