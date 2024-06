Home

Rugby: festa Lions, oltre 500 tesserati al Priami

18 Giugno 2024

La più degna conclusione di un’annata davvero ricca di mete e di soddisfazioni. Il più bel finale di una stagione nella quale tutte le 11 rappresentative amaranto hanno tagliato importanti traguardi.

Memorabile la festa svoltasi in questa domenica di metà giugno, presso il proprio splendido e funzionale plesso ‘Emo Priami’ di Stagno.

Un evento perfettamente organizzato e che ha dato modo di radunare tutta la famiglia LundaX Lions Amaranto: una famiglia che conta su oltre 500 tesserati.

Nel corso della ‘cerimonia’ è stata scattata, sul campo centrale dell’impianto di via Marx, sotto la porta ad acca posta lato nord, una foto specialissima, con in posa tutti i numerosi tesserati amaranto presenti.

Una foto che verrà poi stampata per i vari progetti tesi a celebrare, nel prossimo autunno, i primi 25 anni di vita del club. Già, perchè in senso assoluto, il primo allenamento di una squadra Lions si è registrato il 6 novembre 1999.

Con Emanuele Bertolini allenatore, in campo, in quella ‘storica’ seduta, si presentarono otto giocatori under 12 e under 10. Tra loro, anche Giacomo Bernini, il terza linea classe 1989 che, dopo una brillante carriera da professionista (per lui anche due scudetti, con Rovigo e Padova), è tornato nel 2019 nei ranghi del club che lo lanciato. ‘Mamo’ Bernini, dopo aver appeso nella scorsa estate le scarpette al chiodo, ha assunto il ruolo di allenatore della prima squadra labronica.

Grande il senso d’appartenenza per i tesserati amaranto. È stato ricordato, con orgoglio, come quella dei Lions (targati dal 2022 LundaX) sia l’unica società toscana capace di presentare, senza la collaborazione di altri club, nei previsti campionati, tutte le categorie: oltre alla prima squadra, impegnata in B, i livornesi sono protagonisti con formazioni under 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, Prime Mete, Old e Touch. Dopo la foto ‘generale’, sono state scattate foto per ciascuna compagine.

Dopo gli scatti, si è consumata la cena, con musica dal vivo, curata dai Sinners, un gruppo di giovanissimi – giocatori amaranto ed ex giocatori amaranto -. ‘Dulcis in fundo’ – è proprio il caso di sottolinearlo.. – la torta – con la scritta Lions Amaranto Livorno – preparata da Loretta Fanella, la pasticceria delle stelle, offerta a tutti quanti dal consigliere Giuseppe Ciaravolo, titolare della Cbc Costruzioni Srl, uno degli sponsor dello stesso sodalizio. Una torta decisamente apprezzata dai presenti.

E da domani si comincia a preparare la grande festa per i 25 anni e, soprattutto, si gettano le basi per la nuova stagione. Un’annata, quella 2024/25, nella quale, nuovamente, la LundaX Lions Amaranto giocherà, in modo autonomo, senza la collaborazione con altre realtà rugbistiche toscane, in tutti i campionati federali e amatoriali gestiti dalla FIR.

