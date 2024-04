Rugby

14 Aprile 2024

Livorno 14 aprile 2024 – Rugby Firenze-Livorno Rugby: tabellino e classifica

Unione Rugby Firenze – Unicusano Livorno Rugby 1931 15-15

Unione Rugby Firenze: Biagini T. (23’ st Lo Gaglio F.); Mattoccia, Lo Gaglio P. (3’ st Zappitelli), Menon (cap.) (27’ st De Castro), Di Puccio; Chiti, Gomez Artal; Baggiani, Stefanini (3’ st Burattin), Gatta; Pracchia (22’ st Savia), Biagini; Trechas, Guidotti (8’ st Cozza), Gozzi (23’ st Manigrasso). A disp.: Formigli. All.: Luigi Ferraro, Daniel Lo Valvo.

Livorno Rugby 1931: Meini; Zannoni, Pirruccio, Martinucci, Stiaffini (21’ st Citi); Baraona Prat, Tomaselli (27’ st Rossi); Piras (32’ pt Chiti), De Biaggio, Ianda (17’ st Freschi L.); Gragnani Giac. (cap.), Liperini (6’ st Bitossi); Boggero (26’ pt Giammattei), Quarta (1’ st Ficarra), Echazu Molina. A disp.: Chiesa. All.: Riccardo Squarcini.

Arbitro: Fabio Taggi (Rm) (Assistenti: Paolo Paluzzi di Roma e Luigi Sylos Ivone di Mantova).

Marcatori: nel pt (7-10) 28’ m. Echazu Molina tr. Baraona Prat, 31’m. Biagini N. tr. Chiti, 35’ cp. Baraona Prat; nel st 16’ m. Biagini T. 31’ cp Chiti, 40’ m. Meini.

Note: espulsioni temporanee per Stefanini (11’ pt), Pirruccio (37’ pt), Manigrasso (36’ st) e Freschi L. (36’ st). Espulsi sia l’allenatore dell’UR Firenze Lo Valvo (11’pt), sia l’allenatore del Livorno Squarcini (26’ pt). Calciatori: Chiti tr. 1/2 cp 1/1; Baraona Prat tr. 1/2, cp 1/1. Pomeriggio caldo, circa 29°. Campo in sintetico. Punti conquistati in classifica: Unione Rugby Firenze 2 e Unicusano Livorno Rugby 2 (per entrambe pareggio senza bonus-attacco; due mete per Firenze e due mete per Livorno). Player of the match: Emanuele Trechas (Unione Rugby Firenze).

I risultati della 19° giornata (8° di ritorno) del girone 3 (il raggruppamento del centro-sud) di serie A (tra parentesi i punti validi per la classifica): Paganica – Roma Olimpic 0-34 (0-5); Lazio – Cavalieri Prato/Sesto 12-17 (1-4); Primavera Roma- Villa Pamphili Roma 29-21 (5-0); UR Firenze – Unicusano Livorno 15-15 (2-2); Avezzano – Civitavecchia 31-24 (5-2); Capitolina Roma – Napoli/Afragola 39-18 (5-0). La classifica a 3 giornate dalla fine: Lazio 90 p.; Cavalieri 84; Avezzano 70; Unicusano Livorno 64; Capitolina 62; Roma Olimpic 49; Civitavecchia 42; UR Firenze 38; Villa Pamphili 32; Napoli/Afragola 27; Paganica 17; Primavera 14. Domenica prossima l’Unicusano Livorno ospiterà il Paganica.