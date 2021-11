Home

Rugby: Gesi, Lavorenti e Tomaselli nella nazionale under 20

19 Novembre 2021

Livorno 19 novembre 2021

Sono ben tre i talentuosi rugbisti labronici convocati nella nazionale under 20, in vista del raduno di Parma in programma da martedì 23 a venerdì 26 novembre.

Si tratta di tre atleti di sicuro spessore, tutti quanti nati e cresciuti (sportivamente parlando) nel floridissimo vivaio biancoverde del Livorno Rugby. In rigoroso ordine alfabetico si tratta del mediano di apertura/trequarti Alessandro Gesi, classe 2003, del seconda/terza linea Filippo Lavorenti, coeteneo di Gesi, e del mediano di mischia Gianluca Tomaselli, classe 2002. Tutti e tre sono da tempo nel mirino dei tecnici federali. Lavorenti e Gesi sono già entrati nel giro della prima squadra biancoverde, con il trainer Marco Zaccagna che sta dando loro grande fiducia.

Tomaselli, invece, è da quest’anno approdato alle Fiamme Oro Roma, la squadra della polizia impegnata nella Top10, il massimo campionato domestico.

Da sempre, grazie al proprio serissimo lavoro nel settore juniores, il Livorno Rugby ‘sforna’ ottimi giocatori, in grado di togliersi importanti soddisfazioni anche con la maglia azzurra.

Massimo Brunello, Responsabile Tecnico della Selezione Nazionale Under 20, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Parma in programma da martedì 23 a venerdì 26 novembre.

Gli Azzurrini si alleneranno presso la Cittadella del Rugby del capoluogo emiliano a partire dal pomeriggio di martedì 23 novembre con riunioni e lavoro diviso per reparti e collettivo.“Il raduno di Parma rappresenta un ulteriore passo verso la formazione del gruppo che andrà a rappresentare l’Italia U20 in campo internazionale durante la stagione sportiva corrente. Proseguiremo nel lavoro tecnico, fisico e mentale finalizzato a essere pronti per le prossime sfide che ci attendono” ha dichiarato Massimo Brunello.

Questa la lista degli atleti convocati:

Riccardo ANDREOLI (FEMI-CZ Rovigo)

Riccardo BARTOLINI (Florentia Rugby)

Sebastiano BATTARA (Federazione Italiana Rugby)

Filippo BOZZONI (Rugby Transvecta Calvisano)

Alessio CREA (Fiamme Oro Rugby)

Arturo FUSARI (Fiamme Oro Rugby)

Enrico GALANTI (Verona Rugby)

Alessandro GESI (Livorno Rugby)

Matteo Benoit JANNUEL (Federazione Italiana Rugby)

Filippo LAVORENTI (Livorno Rugby)

Filippo LAZZARIN (Petrarca Rugby)

Francois Carlo MEY (HBS Colorno)

Matteo MORELLI (Cavalieri Union Rugby Prato)

Alessandro ORTOMBINA (Valorugby Emilia)

Luca PAGNANI (Valorugby Emilia)

Lorenzo PANI (Benetton Rugby)

Dewi PASSARELLA (Rugby Riviera 1975)

Niccolò PILATI (S.S. Lazio Rugby 1927)

Giovanni QUATTRINI (Rugby Milano)

Matteo RUBINATO (Benetton Rugby)

Tommaso SCRAMONCIN (Petrarca Rugby)

Emmanuel SPIRONELLO (Mogliano Rugby 1969)

Samuele TADDEI (Frascati Rugby 2015)

Emanuele TANI (Unione Rugby Capitolina)

Niccolò TENEGGI (Valorugby Emilia)

Gianluca TOMASELLI (Fiamme Oro Rugby)

Andrea Bautista VIERO (Verona Rugby)

Tommaso ZULIAN (Mogliano Rugby 1969)

