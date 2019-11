Rugby. Gli impegni del fine settimana delle squadre livornesi

Nel campionato di B, girone 2 sono impegnate solo 11 squadre e in ogni giornata una formazione osserva un turno di riposo. Lo stop, per il Livorno Rugby, terzo in classifica a quota 13 punti (3 successi e 1 sconfitta il ruolino) giunge in questa ultima domenica del mese di novembre. Regolarmente in campo le rappresentative biancoverdi under 18, 16, 14, 12, 10 e 8. L’under 18, nel torneo élite di categoria, rende visita, alle 12,30, ai pari età del Perugia: altro test delicato nella lotta per una delle prime tre piazze, quelle che garantiscono l’accesso alla seconda fase del campionato. L’under 16, dopo la rotonda vittoria in trasferta 15-34 (0 punti a 5) dell’andata, gioca alle 13 contro il Firenze’31, sul campo amico ‘Maneo’, gara-due delle semifinali per il titolo regionale. Chi passa in finale si garantisce il passaggio all’area ‘1’ interregionale (di fatto il ‘vecchio’ campionato élite). Alle 16,30 di sabato appuntamenti in contemporanea per le due squadre labroniche under 14: la ‘1’ gioca in trasferta con il Cecina, la ‘2’ in casa (al ‘Maneo’) con i Puma Bisenzio. Raggruppamento al ‘Tamberi’ di via Russo, a Livorno, per i biancoverdi under 12 (ore 10,30 di domenica). L’under 10 ‘1’ (anch’essa alle 10,30 di domenica) è di scena al raggruppamento di Scandicci, mentre l’under 10 ‘2’ (alle 15,30 di sabato) gioca sul campo ‘Acquedotto’ di Lucca. Le formazioni under 8 ‘1’ e ‘2’ ospitano alle 10 di domenica, sul ‘Maneo’ un simpatico raggruppamento. La squadra ‘3’ under 8, alle 15,30 di sabato, è invece protagonista sul campo sportivo di Pistoia. Mancherà, in questo fine settimana, solo il tempo per annoiarsi..

Lions Amaranto