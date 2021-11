Home

Sport

Rugby

Rugby: gli under 11 dei Lions Amaranto Livorno in grande evidenza a Prato

Rugby

9 Novembre 2021

Rugby: gli under 11 dei Lions Amaranto Livorno in grande evidenza a Prato

Livorno 9 novembre 2021

L’esercito’ degli under 11 dei Lions Amaranto Livorno si è presentato compatto, nella mattinata di domenica, sul terreno ‘Coiano’ di Prato, quartier generale della locale società del Gispi. Il numero record (26) di atleti a disposizione ha consentito agli allenatori-educatori degli amaranto labronici, Davide Strazzullo, Davide Bonomo e Vittorio Abbiuso, di presentare ben tre squadre, tutte agguerrite e di buon livello. Sei, in tutto, le formazioni al via del raggruppamento disputato sul terreno laniero: tre, appunto, quelle dei Lions e tre quelle del Gispi Prato. Riuscitissimo l’evento. Ciascuna squadra ha affrontato le altre cinque, in partite lunghe, ciascuna 10 minuti (tempo unico). In tutto, per le tre compagini amaranto (nel conteggio, ovviamente, anche i quattro ‘derby’ in famiglia), quattro vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte. Ma al là del ruolino di marcia e al di là del numero delle (belle) mete messe a segno e di quelle incassate, il dato saliente della mattinata trascorsa a Prato è relativo al grande divertimento. Tutti i numerosi atleti protagonisti al ‘Coiano’ si sono messi in evidenza. Il gruppo Lions è ampio e con ottimi mezzi: si può abbinare quantità (di giocatori in rosa) a qualità (tecniche). I conti stanno tornando: questi atleti, nati negli anni 2011 e 2012 stanno crescendo, sotto ogni punto di vista, in modo esponenziale. I componenti delle tre rappresentative amaranto. Lions 1: Diego Banchetti, Elia Spagnoli, Alessandro Botti, Filippo Aldovardi, Davide Bevilacqua, Alessandro Della Santa, Lorenzo Miovich, Michele Zampini. Lions 2: Biagio Calloni, Francesco Prestinari, Nicola Marchesini, Mario Versati, Elia De Giulli, Vittorio Ciaravolo, Matteo Morini, Leonardo Guidi, Claudio Sferruzza. Lions 3: Denis Landucci, Mattia Ceselli, Ryan Romano, Federico Abbiuso, Tommaso Incrocci, Jacopo D’Angelo, Giulio Ciulli, Diego Bartolini, Cesare Botti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin