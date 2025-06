Home

2 Giugno 2025

Livorno 2 giugno 2025 Rugby, grande successo dell'evento 'I'm a Lion'

Il modo migliore per chiudere la splendida stagione agonistica. Gli under 14 della LundaX Lions Amaranto – al pari delle altre realtà giovanili e propaganda dell’attivissima realtà del club dei ‘Leoni’ livornesi, quella della LundaX Lions Amaranto, appunto – hanno ospitato nelle proprie strutture del ‘Priami’ di Stagno la sesta edizione del trofeo internazionale ‘I’m a Lion’. In particolare, l’evento riservato agli under 14 – al pari degli under 6 – si è svolto nel pomeriggio di sabato 31 maggio. Poi nel corso di domenica 1 giugno si sono giocati i tornei degli under 12, under 10 e under 8. Infine, lunedì 2, spazio al torneo under 16 e alla sgambata amichevole – dai mille significati extra-tecnici – tra gli under 18 amaranto ed il Kiev. 56 in tutto le compagini impegnate nella riuscitissima e ormai tradizionale kermesse e impeccabile l’organizzazione, curata dalla società di casa. Pienamente soddisfatti i numerosissimi sportivi – i rugbisti e i loro accompagnatori – coinvolti. Tra gli under 14, sei le formazioni al via: quattro toscane e due lombarde. Un torneo di qualità per la categoria. Belle tutte le partite disputate. Al primo posto si sono classificati i pratesi del Gispi, mentre la LundaX Lions Amaranto ha chiuso in quarta posizione. Nel proprio girone, i padroni di casa hanno battuto il Bellaria Pontedera 17-7 e perso 17-21 con il Mantova.

La seconda piazza nel proprio mini raggruppamento ha consentito agli amaranto allenati da Michele Pelletti, Vittorio Abbiuso e Valerio Ubaldi di qualificarsi alla finale per il terzo posto dell’evento, contro il Tirreno, secondo classificato nel proprio gironcino alle spalle del Gispi e davanti al Lecco. Nel derby della costa, nel terzo e conclusivo atto del proprio torneo ‘I’m a Lion’, gli amaranto sono parsi poco lucidi ed hanno perso 0-40. La sconfitta rimediata nell’ultimissima partita dell’annata non rovina certo il bilancio dell’intera stagione, ricca di mete e soddisfazioni. La squadra, sia nel corso del campionato regionale sia nei vari tornei giocati nei mesi primaverili, si è espressa su livelli soddisfacenti. I ragazzi classe 2011 passeranno dalla prossima annata nella categoria degli under 16, mentre i classe 2012 resteranno in under 14, dove saranno protagonisti anche i classe 2013, provenienti dall’under 12. Una categoria, quella degli under 14, particolarmente delicata nella maturazione dei rugbisti, segnata dal passaggio dal rugby propaganda a quello degli adulti, con tanto di nuove regole (si conteggiano anche i punti di piede, si applica il sistema del punteggio australe, i rettangoli di gioco sono, per lunghezza, quelli dei seniores, si battono le touche, ecc.). Gli atleti under 14 ‘profeti in patria’, schierati nel torneo ‘I’m a Lion’: Federico Abbiuso, Filippo Aldovardi, Diego Bartolini, Adriano Paolo Biagi, Cesare Botti, Biagio Calloni, Gabriele Carta, Mattia Ceselli, Vittorio Ciaravolo, Giulio Ciulli, Diego Banchetti, Alessandro Della Santa, Denis Landucci, Nicola Marchesini, Francesco Pellegrini, Francesco Prestinari, Ryan Romano, Elia Spagnoli, Diego Turchi, Gianluca Varamo, Gabriele Guerrera, Elia De Giulli, Nicolò Lorenzo Schepis.

