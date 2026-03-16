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Rugby: Granducato 2025 under 18 Regionale battuto in extremis a Scandicci

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16 Marzo 2026

Rugby: Granducato 2025 under 18 Regionale battuto in extremis a Scandicci

Livorno 16 marzo 2026 Rugby: Granducato 2025 under 18 Regionale battuto in extremis a Scandicci

Si è decisa in volata la partita valida per la settima giornata del campionato toscano under 18, giocata in questa domenica di metà marzo al ‘Virgone’ di Scandicci, tra i padroni di casa e il Granducato 2025 ‘Regionale’. Una meta – poi trasformata – realizzata dai fiorentini in tempo rosso ha consentito loro di operare il definitivo sorpasso e di imporsi 17-14. Per lo Scandicci, in classifica, quattro punti, mentre per i labronico-pontederesi – sempre terzi in graduatoria – è scattato un punto, frutto del cosiddetto bonus-difesa (scarto inferiore alle otto lunghezze). Nessuna delle due formazioni si è assicurata il bonus-attacco. Un match equilibrato, sempre sul filo, deciso da episodi. Il Granducato 2025 ‘Regionale’, nelle restanti tre fatiche del campionato, affronterà Pistoia, UR Firenze ‘2’ e Titani Viareggio. In questo torneo sono coinvolte le sei squadre toscane non qualificate nei due campionati interregionali. Il Granducato 2025 è la realtà giovanile sinergica nata nella scorsa estate grazie alla proficua collaborazione tra i Lions Amaranto Livorno ed il Bellaria Pontedera. Il roster degli under 18, affidato a Giacomo Bernini, allenatore in quota Lions, ed a Riccardo Squarcini e Daniele Conflitto, allenatori in quota Bellaria, è ampio e sta permettendo di giocare due campionati. La squadra maggiore dei ‘Granduchi’ disputa il campionato élite di categoria, che riprenderà il suo percorso, dopo tre settimane di sosta, domenica prossima (labronico-pontederesi di scena sul terreno dell’UR Firenze ‘1’). Un gruppo, quello biancorosso, composto da elementi nati negli anni 2007, 2008 e 2009, cresciuto in modo notevole nel corso dell’annata. Evidentemente si può abbinare qualità (di gioco) e quantità (di atleti in rosa). A Scandicci, per il Granducato ‘2’ mete del mediano di mischia e capitano Lorenzo Casalini e del seconda linea e vice-capitano Lorenzo Caroti, condite da due trasformazione del mediano di apertura Tommaso Bertolini. Lo schieramento, battuto a fil di sirena sul ‘Virgone’: Cozzolini; Tognetti, Palmerini, Chiti, Cosimi; Bertolini T., Casalini L.; Brogi, Sardelli, Caroti; Massagli, Mugnaini; Tecce, Crisci, Davini J.. Entrati anche: Baldaccini, Fagiolini, Fugi, Bandieri, Bani F., Picchi, Maltinti.