Rugby, Granducato under 16: positiva la domenica delle due rappresentative biancorosse

Rugby

16 Dicembre 2025

Livorno 16 dicembre 2025

Due su due. Nel girone interregionale/2, il campionato che vede coinvolte le otto migliori squadre del centro Italia non qualificate al campionato èlite di categoria, la maggiore delle due rappresentative under 16 del Granducato 2025 ha ottenuto la seconda vittoria condita dal bonus-attacco in due fatiche. Sette giorni dopo il blitz compiuto sul campo ‘Querceto’ di Sesto Fiorentino, contro i Cavalieri Prato/Sesto ‘2’, i ‘Granduchi’, in casa, sul terreno del Bellaria Pontedera, si sono imposti sui pari età dei Lyons Piacenza 46-7 (otto mete ad una). Sempre in questa seconda domenica del mese di dicembre, ma nel quadro della seconda giornata del cosiddetto campionato regionale (il torneo con le sette squadre del territorio, sei toscane ed una ligure, non impegnate nè nell’èlite nè nel torneo interregionale/2), il Granducato 2025 under 16/2 – sette giorni dopo la vittoria esterna con il Firenze’31 – ha perso in trasferta (o per meglio dire sul terreno lucchese di San Cassiano a Vico) contro lo Spezia, 19-15, ed ha così ottenuto solo il cosiddetto bonus-difesa, frutto del passivo finale inferiore alle otto lunghezze. Il Granducato ‘1’ – che domenica prossima renderà visita al Colorno – è primo nella classifica del suo non facile torneo a punteggio pieno, il Granducato ‘2’ – che tornerà in campo solo nel 2026 – invece, figura, nel torneo territoriale, a metà classifica, con sei punti in due gare. Al di là dei numeri e della situazione in graduatoria, il dato più confortante è ralativo alla costante crescita del ‘gruppone’ biancorosso. Il Granducato 2025 è la franchigia nata nei mesi scorsi grazie alla stretta collaborazione tra i Lions Amaranto Livorno ed il Bellaria Pontedera. La società sinergica è attiva sia a livello under 18, sia a livello under 16 e, grazie al gran numero di giocatori a disposizione, ha presentato, in entrambe le categoria, due compagini. In questo intensissimo weekend, tutte le quattro formazioni biancorosse sono scese in campo. Tutti i giocatori del Granducato 2025 – sia gli under 18, cioè gli atleti nati nel 2007, 2008 e 2009, sia gli under 16, cioè gli atleti nati nel 2009 e 2010 – stanno compiendo evidenti passi in avanti e stanno migliorando in modo esponenziale. Il progetto sinergico tra livornesi e pontederesi sta già portando frutti concreti. Gli under 16 del Granducato 2025 sono guidati dall’allenatore in quota Lions Amaranto Davide Mantovani (coadiuvato dai giovani Andrea Bertini e Daniele Mazzoni, peraltro atleti della prima squadra labronica) e dagli allenatori in quota Bellaria Francesco Gasperini, Alessio Zeggio e Livio Macina. In occasione del match vinto con i quotati pari età dei Lyons Piacenza, il Granducato 2025 under 16/1 ha ben presto messo in ghiaccio successo e bonus offensivo. Tre mete del trequarti centro Diego Bellandi, due del mediano di mischia Giacomo Casalini ed una ciascuno dell’estremo Gabriele Archibusacci, del flanker Karim Niang e del tallonatore Daniele Parente. Lo schieramento biancorosso iniziale a Pontedera: Archibusacci; Fatticcioni, Bellandi, Cipolli, Fabozzi; Casalini G., Spezi; Mazzei (cap.), Niang, Pannese; Dal Canto, Guidi; Cioli, Parente, Pascucci. Entrati anche: Ricci, Spagnoli e Serafini. Equilibrata, nel campionato territoriale, la sfida esterna con lo Spezia, che si è assicurata l’affermazione solo in virtù del maggior bottino di punti di piede. Le tre mete ospiti sono state firmate dal terza centro Matteo Forgione, dal pilone Luca Brondi e dal trequarti centro De Giuli. I giocatori biancorossi in avvio contro i pari età liguri: Cinquini; Catastini, De Giulli, Galluzzi, Trezza; Biagi, Prestinari; Forgione, D’Angelo, Ciulli; Ferretti, Agretti (cap.); Brondi, Orsucci, Mangiaracina. Entrati anche Terreni, Ricci, Romano, Bartolini e Biagi.

