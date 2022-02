Home

Rugby, Granducato under 17. Brillante il successo ottenuto a Cecina

28 Febbraio 2022

Rugby, Granducato under 17. Brillante il successo ottenuto a Cecina

Livorno 28 febbraio 2022

È durata ben 69 giorni la pausa agonistica per gli atleti under 17 del Granducato, la franchigia che raduna sotto un’unica bandiera elementi tesserati Lions Amaranto Livorno, CUS Pisa e Titani Viareggio.

Al già previsto stop, relativo alle vacanze natalizie, si è aggiunta un’ulteriore interruzione imposta dalla FIR a tutti i campionati giovanili, causata dall’aumento dei casi da Covid-19.

I giallo-bianco-rossi (nati negli anni 2005 e 2006), che avevano chiuso il loro 2021 con il largo successo (7-67) colto, domenica 19 dicembre sul prato dell’‘Aldo Castellani’ di Cecina, contro i pari età dei Mascalzoni del Canale (sfida valida per la finale per il quinto posto regionale), sono tornati, dopo il loro lungo letargo, in questo sabato di fine febbraio, sullo stesso terreno, affrontando lo stesso avversario.

È stata la prima fatica del 2022, un’utilissima amichevole, in preparazione della seconda fase del campionato, al via il 13 marzo.

I ‘Granduchi’, peraltro incompleti, si sono imposti sui Mascalzoni del Canale 14-46.

Per gli ospiti due mete di Gabbriellini ed una ciascuna di Bernini, David Spagnoli, Quercioli, Esposito, Ercolini e Casalini. Marcature condite da tre trasformazioni di Bernini, Gabbriellini e Casalini. Buone le risposte fornite agli allenatori Francesco Consani, Giacomo Brancoli, Simone Massimetti e Denis Dallan (i primi due sono in quota Lions, il terzo in quota CUS e il quarto in quota Titani). Brillanti le prove fornite anche da quei ragazzi schierati nell’occasione in ruoli per loro inusuali.

La formazione iniziale (dall’estremo al pilone): Iacopini; Ercolini, Gabbriellini, Bernini, Giannotti; Pellegrini, Casalini; Quercioli, Zingoni, Profetti; Spagnoli D., Smereka; Parziale, Consani N., Esposito. Entrati anche Fabozzi, Fappiano, Argenti, Vernoia e Marchetti. Domenica prossima amichevole sul terreno del Florentia.

