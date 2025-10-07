Home

7 Ottobre 2025

Rugby: Granducato under 18, altro successo e ingresso nel girone èlite

Livorno 7 ottobre 2025 Rugby: Granducato under 18, altro successo e ingresso nel girone èlite

Un matrimonio sportivo vincente, un progetto sinergico che ha portato ben presto splendidi frutti. La rappresentativa under 18 ‘1’ del Granducato si è qualificata al girone èlite e da domenica prossima disputerà il girone 3 – quello del centro-sud – della massima serie della propria categoria.

Si tratta del più importante campionato italiano di rugby, in senso assoluto, a livello giovanile. Il Granducato è la realtà nata dal lavoro sinergico di Lions Amaranto Livorno e Bellaria Pontedera; un lavoro che ha consentito di allestire, in tutto, quattro squadre (due rappresentative under 18 e due under 16) e che sta consentendo ad ottimi giocatori, provenienti da esperienze con Lions e Bellaria, di maturare significative esperienze e di crescere, a livello tecnico e non solo, a vista d’occhio.

Il Granducato under 18 ‘1’, insieme ad altre 16 squadre in rappresentanza di ben 12 regioni del centro e del sud Italia, ha partecipato ai cosiddetti barrage.

La squadra labronica/pontederese, guidata dagli allenatori in quota Lions Giacomo Bernini e Michele Pelletti e dagli allenatori in quota Bellaria Riccardo Squarcini e Daniele Conflitto, ha colto, in tali barrage, tre larghe e convicenti affermazioni e, insieme agli abruzzesi dell’Avezzano (vittoriosi nell’altra parte del tabellone) si è meritata l’accesso al girone èlite.

Granducato ed Avezzano si troveranno di fronte Experience L’Aquila, UR Firenze, Cavalieri Prato/Sesto, Livorno, Capitolina Roma, Fiamme Oro Roma, Lazio e Primavera Roma, che già militavano nello stesso campionato nella scorsa stagione.

Il Granducato ‘1’, dopo le affermazioni nei turni precedenti, previsti ad eliminazione diretta, colte con Partenope Napoli (105-0 in casa, a Stagno) e Frascati (12-35 in trasferta), ha imposto la propria legge anche nello spareggio disputato a Pesaro, contro i marchigiani padroni di casa, che a loro volta avevano vinto i loro primi due incontri stagionali.

I Granduchi, sulle sponde dell’Adriatico, hanno dominato la scena. Il punteggio conclusivo di 12-65 testimonia l’andamento della sfida, sempre saldissimamente in mano agli ottimi giocatori ospiti.

I biancorossi si sono dunque meritati, in carrozza, il biglietto di sola andata per il girone èlite. Parteciperanno ad un torneo di prestigio, nel quale potranno continuare a maturare esperienze di primissimo piano.

Nel campionato regionale under 18 entrerà in scena il ‘Granducato 2’.

Domenica 5 ottobre, il Granducato ‘2’ under 16 ha perso 0-111 in casa contro i Cavalieri Prato/Sesto ‘2’.

Domenica prossima, dopo un turno di riposo, tornerà in mischia il Granducato under 16 ‘1’ che sul terreno del Vasari Arezzo cercherà (obiettivo non impossibile) il risultato utile per centrare l’accesso alle semifinali regionali e poi andare a caccia dell’accesso al girone interregionale ‘1’ (in altre parole il torneo èlite) di categoria.

I giocatori del Granducato ‘1’ utilizzati nel memorabile successo di Pesaro:

Bertolini, Bani, Bianucci, Biagi, Davini J., Del Nista, Fabbri, Gradassi, Giusti, Giudici, Iacoponi, Meini, Maroni, Massagli, Marmeggi, Montino, Munafò, Pannocchia, Pavesi, Prex, Sardelli, Ubaldi.

