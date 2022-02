Home

Sport

Rugby

Rugby: Granducato under 19. I Ghibellini annunciano la rinuncia della partita prevista nella giornata di domani al Priami di Stagno

Rugby

19 Febbraio 2022

Rugby: Granducato under 19. I Ghibellini annunciano la rinuncia della partita prevista nella giornata di domani al Priami di Stagno

Livorno 19 febbraio 2022

Rugby: Granducato under 19. I Ghibellini annunciano la rinuncia della partita prevista nella giornata di domani al Priami di Stagno

Nella tarda serata di ieri, venerdì 18 febbraio, la rappresentativa under 19 dei Ghibellini ha annunciato la propria impossibilità a giocare il recupero del ritorno della finale per il quinto posto del campionato regionale di categoria, previsto sul campo ‘Emo Priami’ di Stagno, contro i padroni di casa del Granducato. La gara si sarebbe dovuta giocare nella giornata di domani, domenica 20 alle 12:30.

I Ghibellini hanno motivato la loro decisione con i problemi in rosa, relativi a giocatori alle prese con il Covid-19 o comunque indisponibili, perché ancora in attesa del ‘Return to play’.

Secondo il nuovo regolamento, ai Ghibellini verrà sanzionata la sconfitta a tavolino (20-0, virtualmente 4 mete a 0, e soprattutto 5 punti a 0 in classifica), ma non assegnate penalizzazioni, né elevate multe.

Sul piano sportivo, dunque, il Granducato, che aveva vinto all’andata, lo scorso 12 dicembre, sul campo di Bettolle 12-17, si assicura il quinto posto in ambito regionale.

Nella mini classifica relativa ai due spareggi tra le due franchigie (in precedenza giunte terze nei rispettivi gironi), 9 punti per i Granduchi, 1 per i Ghibellini.

La seconda fase del campionato under 19 scatterà non prima del 6 marzo. Nelle fila del Granducato giocano fianco a fianco giovani nati nel 2002, 2003 e 2004 tesserati Lions Amaranto Livorno, CUS Pisa e Titani Viareggio.

La società sinergica dei Ghibellini, invece, ha unito le forze di Arezzo e Siena.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin