Rugby, i Lions ospiti dei Lions Alto Lazio

Lions (Alto Lazio) da una parte, Lions (Amaranto) dall’altra: la sfida tra i viterbesi e i livornesi in programma alle 14:30 di domenica 15 febbraio metterà di fronte due formazioni con lo stesso nome. Il match in questione, valido per l’undicesima giornata del campionato di rugby di serie B, girone 4 – il raggruppamento del centro Italia – si giocherà al campo ‘Sandro Quatrini’ di Viterbo, sarà trasmesso in diretta sul canale youtube dei Lions Alto Lazio, sarà arbitrato da Luca Canevari di Roma e giungerà dopo la pausa osservata in omaggio al primo impegno dell’Italrugby nel ‘Sei Nazioni’.

I Lions Alto Lazio, che già nella scorsa stagione si sono portati a pochi centimetri dalla promozione in A2, hanno ottenuto, nelle prime 10 giornate del campionato in corso, 10 successi, conditi, in sette occasioni, dal bonus-attacco. L’imbattuta formazione viterbese guida la classifica con 47 punti all’attivo: vanta nove lunghezze di margine sulle più immediate inseguitrici, Olbia e Perugia, appaiate in seconda posizione a quota 38. La prima piazza garantisce la promozione diretta senza dover ricorrere ai playoff: la situazione per i laziali appare, ad otto turni dalla fine, decisamente invidiabile.

SFAVORITI, MA.. A Viterbo, i Lions Amaranto Livorno non potranno contare sul favore del pronostico. Ma attenzione: anche all’andata, nel match perso 14-20 (e nel quale dunque riuscirono a strappare il cosiddetto ‘bonus-difesa’), i livornesi misero in difficoltà i validi avversari. Per i ragazzi di Michele Ceccherini e Francesco Consani la gara è da affrontare con la massima determinazione, indipendentemente dal valore – notevole per la categoria – degli antagonisti. Previsto, all’ala, il rientro di Giulio Tedeschi; da valutare le condizioni fisiche del seconda linea Giorgio Ferra. Ancora out per infortunio – ma appare imminente il suo ritorno – il mediano di mischia Vittorio Bientinesi. A Viterbo, probabilmente andranno a referto alcuni giocatori amaranto classe 2007, normalmente impiegati nella squadra ‘Titolo’ under 18 del Granducato (il campionato èlite giovanile osserva un turno di riposo). Più in generale il match del ‘Quatrini’ è utile per proseguire quel percorso di crescita al quale sono chiamati gli atleti labronici in questa annata, per loro, di semplice transizione. Una stagione nella quale peraltro non sono previste retrocessioni.