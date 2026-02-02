Rugby: i Lions superati in casa dai Cavalieri Prato

LIONS AMARANTO LIVORNO – CAVALIERI PRATO/SESTO CADETTI 10-31

LIONS AMARANTO LIVORNO: Chelli; Carniel, Pellegrini, Bernini N., Casalini Ga.; Mazzoni D., Magni N. (22’ st Gregori); Marchi G., Ferra (38’ pt Consani N.), Chiarugi G. (22’ st Vitali L.); Scardino (cap.), Ciandri L. (15’ st Contini); Vitali G. (26’ st Bertini), Zingoni (11’ st Savaglia), Filippi (15’ st Vernoia). All.: Michele Ceccherini e Francesco Consani.

CAVALIERI PRATO/SESTO CADETTI: Tarlini (31’ st Cerbai); Civali, Manetti (25’ st Rocca), Fratini, Goggioli; Carafa (cap.), Ristic; Rabassi (25’ st Degl’Innocenti), Anedda, Boddi (4’ pt Marini) (29’ st Amerini); Campisi (25’ st Casini), Aiello; Giuliani (12’ st Sernissi), Pinzani, Grossi. All.: Lorenzo Calamai.

ARBITRO: Federico Salvadori di Firenze.

MARCATORI: nel pt (5-17) 1’ m. Carniel, 6’ m. Anedda tr. Tarlini, 11’ m. Civai tr. Tarlini, 27’ m. Pinzani; nel st 15’ m. Ristic, 17’ m. Ristic tr. Tarlini, 27’ m. Carniel.

NOTE: espulsioni temporanee per Bernini N. (4’ st) e Fratini (42’ st). In classifica 0 punti per i Lions, superati con un margine superiore alle sette lunghezze (due mete all’attivo) e 5 punti per i Cavalieri cadetti, che hanno vinto e si sono assicurati il bonus-attacco (cinque mete all’attivo).

STAGNO. Chi ben comincia non sempre è a metà dell’opera. I Lions Amaranto iniziano il derby toscano valido per la prima di ritorno di B, in casa con i Cavalieri cadetti, con il turbo azionato. 53 secondi dopo il drop d’inizio, il valido trequarti ala dei livornesi, il classe 2004, Enzo Diego Carniel, servito sulla fascia destra da un ottimo calcio-passaggio del mediano di apertura Daniele Mazzoni, segna la meta del 5-0. Poi gli ospiti prendono saldamente in mano le redini del confronto. La formazione pratese/sestese, ben presto (6’) opera il definitivo sorpasso e successivamente, con il lavoro della propria solida mischia, scava il solco. I Cavalieri cadetti, in vantaggio 5-17 all’intervallo, realizzano la meta-bonus al quarto d’ora della ripresa, per poi toccare, al 57’, sul 5-31, il massimo divario. Solo a risultato compromesso, gli amaranto trovano, ancora con Carniel, la loro seconda meta dell’incontro per il 10-31 conclusivo. Si allunga la striscia di sconfitte dei labronici. L’ultimo risultato utile risale alla quarta giornata. Il riposo da osservare domenica prossima, in omaggio al primo impegno dell’Italrugby nel ‘Torneo delle Sei Nazioni’ cade a puntino per riordinare gioco e idee.

I risultati della decima giornata – prima di ritorno – di serie B, girone 4 (il raggruppamento del centro Italia; tra parentesi i punti validi per la classifica): Colleferro – Lions Alto Lazio 10-31 (0-5); UR Firenze cadetto – CUS Siena 20-11 (5-0); Olbia – Gubbio 17-11 (4-1); Perugia – Roma Olimpic cadetta 60-5 (5-0); Lions Amaranto Livorno – Cavalieri cadetti 10-31 (0-5). La classifica: Lions Alto Lazio 47; Olbia e Perugia 38; Gubbio 37; Cavalieri cadetti 25; UR Firenze cadetti 23; CUS Siena 22; Colleferro 15; Lions Amaranto Livorno 11; Roma Olimpic cadetta 2. Nel prossimo turno, il 15 febbraio, i Lions Amaranto renderanno visita alla capolista Lions Alto Lazio. Al termine della regular season, promozione diretta per la prima classificata. Playoff per la seconda. Playoff anche per la miglior terza dei cinque gironi. Non sono previste retrocessioni.

In pillole la cronaca del confronto disputato al ‘Priami’ sotto un gradevole sole. La meta di Carniel permette ai locali di aprire prestissimo (1’) le marcature: 5-0. I Cavalieri cadetti rovesciano la situazione con la meta di forza del flanker Anedda, trasformata dall’estremo Tarlini: 5-7 al 6’. Gli ospiti, sempre partendo dalla superiorità nelle fasi statiche, allungano con la mete dell’ala Civai (11’, trasformata da Tarlini) e quella del tallonatore Pinzani (27’). Sul 5-17, la formazione di Calamai insiste e sfiora, già prima dell’intervallo, la marcatura-bonus. Non cambia la musica nella ripresa. La quarta meta dei Cavalieri cadetti è firmata dal mediano Ristic: 5-24 al 55’. Lo stesso Ristic va a bersaglio anche al 57’. Tarlini trasforma e sul 5-31 il quadro appare delineato. Nella seconda parte della ripresa, sussulto d’orgoglio dei Lions Amaranto, con Carniel che, ancora una volta nei pressi della bandierina di destra, sigla la seconda meta personale e seconda meta della sua squadra. 10-31 il risultato conclusivo a favore dei Cavalieri cadetti, che salgono al quinto posto in graduatoria. Resta in nona (cioè penultima) posizione la formazione labronica. I Lions, in questa annata di transizione, che non prevede retrocessioni, stanno facendo maturare a tanti giovani e giovanissimi utili esperienze. La speranza è che le difficoltà attuali possano consentire di crescere e mettere le basi per un domani più ricco di soddisfazioni.