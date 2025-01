Rugby: i Lions under16 perdono a Modena ma guadagnano un punto

Home

14 Gennaio 2025

Nel quadro della settima giornata, ultima di andata, del campionato interregionale, fascia ‘2’ under 16 (categoria che coinvolge atleti nati negli anni 2009 e 2010), il Modena, tra le mura amiche, si è imposta 33-24 sulla LundaX Lions Amaranto. Gli emiliani hanno siglato solo tre mete, gli ospiti, viceversa, di mete ne hanno segnate quattro. I livornesi si sono assicurati – al contrario degli antagonisti – il bonus-attacco e sono andati ad un passo dalla conquista del cosiddetto bonus-difesa (che come noto premia le formazioni battute con un margine inferiore alle otto lunghezze). In attesa del recupero in blocco della sesta giornata – nella quale i ragazzi amaranto allenati da Emanuele Bertolini e Davide Mantovani sono comunque fermi, per il loro turno di riposo -, questa la situazione in classifica: Formigine 25 p.; LundaX Lions Amaranto Livorno 18; Tirreno e Modena 15; Titani Viareggio 12; Perugia 11; Colorno 1. In questo girone sono impegnate le migliori sette squadre (erano otto, poi si è ritirato il Pesaro) del centro Italia, non qualificate nel girone èlite. Si tratta di una maxi area che comprende Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. La formazione labronica under 16, nella primissima parte della stagione, nelle fasi di qualificazione disputate anche da altre 14 squadre toscane della categoria, si era classificata al quarto posto: sfiorato quel piazzamento che avrebbe garantito l’accesso al girone èlite. Domenica prossima, per la prima di ritorno, al ‘Priami’ di Stagno, la LundaX Lions Amaranto giocherà in casa il derby della costa con il Tirreno, realtà sinergica che raccoglie sotto un’unica bandiera giocatori della fascia meridionale della provincia di Livorno. All’andata, lo scorso 10 novembre, al ‘Venturelli’ di Piombino, gli amaranto si sono imposti 17-26 (0-5 in classifica). Anche a Modena, la LundaX ha confermato di possedere qualità importanti. Match equilibrato, deciso dai 18 punti di piede (!) segnati da locali. Lo schieramento livornese protagonista sul campo Collegarola: Botti (una meta); Paradiso (una meta), Bellandi (una meta), Montino (per il capitano una meta e due trasformazioni), Niang; Archibusacci, Bertolini T., Pannocchia G., Mazzei, Pannese; Guidi, Biagi; Mugnaini, Baldaccini, Maroni. Entrati nel corso del match: Ricci, Cioli, Iacopini F., Serafini, Agretti, Casalini L., Bandieri.