Rugby

6 Ottobre 2024

Livorno 6 ottobre 2024 – Rugby, i Pirati pronti a salpare per il campionato Old

Otto sono le squadre inserite nel campionato Old toscano, che, anche in questa stagione 2024/25, daranno vita ad un girone all’italiana, con gare di sola andata. I sette turni si giocheranno diluiti tra ottobre e maggio.

Al termine della fase regionale, la prima e la seconda classificata disputeranno, rispettivamente con la prima e con la seconda del girone lombardo-piemontese, la finale del titolo italiano ‘Ciro’ e la finale della cosiddetta Coppa delle Province (che di fatto equivale al terzo posto nazionale).

La squadra dei Pirati Livorno, la realtà che si allena tre volte alla settimana (il lunedì al ‘Santa Costanza’ di San Vincenzo, il mercoledì e il venerdì a Livorno, sui campi ‘Tamberi’ e ‘Maneo’), dopo il secondo posto nazionale del 2022 ed il terzo posto (che dunque ha garantito la Coppa delle Province) dello scorso 25 maggio, non nasconde propositi bellicosi anche alla vigilia della nuova annata ‘ufficiale’.

I Pirati, che annoverano nelle propria file elementi di tutta la provincia di Livorno (Elba inclusa) e che hanno già messo in mostra buoni numeri nelle prime uscite (amichevoli e comunque incontri senza punti in palio) di questa annata, inizieranno sabato 12 ottobre il loro nuovo campionato Old, ospiti, sul sintetico del ‘Marco Polo’ di Firenze, dei padroni di casa dell’Arf.

Poi altre due gare in trasferta, contro compagini di Prato: il 23 novembre al ‘Chersoni’ di Iolo contro gli Allupins e il 7 dicembre a Seano contro i Sorci Verdi. Successivamente, lunghissimo letargo agonistico e, per chiudere il girone, quattro gare da giocare a Livorno e in provincia: il 15 febbraio, al ‘Tamberi’, sfida con la neonata formazione cecinese dei Granchi Blu, il 22 marzo, a San Vincenzo match casalingo con i ‘cugini’ dei RinoCerotti (squadra Old dei Lions Amaranto Livorno), il 26 aprile sul ‘Soriani’, il sintetico posto all’interno dell’istituto penitenziario livornese de ‘Le Sughere’, incontro con le ‘Pecore Nere’, la squadra dei detenuti del carcere stesso, ed infine il 10 maggio, nuovamente tra le mura amiche del ‘Tamberi’, la partita con i Ribolliti Firenze.

Per regolamento, non potranno partecipare alla finali nazionali le ‘Pecore Nere’; la sensazione è tuttavia che la lotta per le prime due piazze coinvolgerà, anche in questa stagione, tre quadre: i Pirati appunti, i campioni d’Italia dei Sorci Verdi e i RinoCerotti. Squadra dei Pirati allenata dal confermatissimo Alberto Mazzoni, coadiuvato da Federico Guidi. Presidente e capitano è Stefano Pagni.

Il campionato Old è considerato amatoriale: si è motivati solo dalla voglia di divertirsi insieme ad un gruppo di amici. Non mancano tuttavia a questi giocatori che hanno superato – in determinati casi anche abbondantemente – i 35 anni d’età la voglia, la determinazione e l’attaccamento ai colori sociali degni dei classici campionati seniores. ‘Forse sono troppo vecchio per giocare a rugby, ma non oggi’.

Nella rosa della squadra livornese anche elementi capaci di giocare, qualche lustro fa, nella prima squadra del Rugby Livorno, nel massimo campionato domestico.

L’elenco dei giocatori ‘Pirati’, pronti a salpare per il nuovo torneo Old:

Francesco Aringhieri, Andrea Bernieri, Matteo Bonaretti, Alessandro Borghesi, Valeria Comandi, Nicolas Costantini, Fabrizio Del Fiorentino; Marino Dell’Omodarme, Gianni Favilli, Alessio Ferrini, Stefano Ferrini, Matteo Gherardini; Federico Guidi, Gianni Incardona, Giovanni Lunardi, Matteo Marcel, Francesco Mariotti, Alberto Mazzoni, Alberto Mazzi; Bruno Milesi, Stefano Pagni, Carmine Passante, Gabriele Pelletti, Federico Pieretti, Simone Piacentini; Dario Provinciali, Riccardo Sciacol, Ciro Sportiello, Tiziano Stacchini, Marco Tomaselli.

