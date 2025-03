Rugby, i risultati dei giovani Lions

Si è decisa nella ripresa la partita under 18 del ‘Bonori’ tra i padroni di casa del Bologna e la LundaX Lions Amaranto Livorno.

L’incontro, giocato domenica 2 marzo, era valido per la quinta giornata del girone 2 del centro Italia, il raggruppamento che vede impegnate le migliori otto formazioni della maxi-area Toscana, Umbria, Emilia-Romagna e Marche non impegnate nel campionato èlite di categoria.

Dopo un primo tempo all’insegna dell’equilibrio, chiuso su una salomonica situazione di parità, 10-10, i felsinei hanno siglato due mete – una trasformata – ed hanno allungato, per il 22-10 conclusivo.

Per gli emiliani, che hanno in tutto realizzato quattro mete, successo condito dal bonus e cinque punti in classifica. Per i labronici, che hanno perso con un margine superiore alle sette lunghezze e non hanno acciuffato il bonus-offensivo, nessun punto in graduatoria.

Il successo dei bolognesi è sostanzialmente giusto, ma i ragazzi livornesi allenati dal terzetto Francesco Consani – Alessandro Brondi – Omar Tichetti, per quanto espresso nell’arco del confronto, avrebbero meritato di strappare il cosiddetto bonus-difesa, il punticino che viene assegnato quando si perde con uno svantaggio massimo di sette lunghezze.

Questa la nuova classifica del campionato under 18, girone 2 del centro Italia:

Lyons Piacenza 23 p.; Bologna 19; Modena 17; Pesaro 14; LundaX Lions Amaranto 12; Parma2 6; Scandicci 5; Fano 4. Al ‘Bonori’, i livornesi hanno giocato un match ricco d’orgoglio.

Sul piano del gioco e della determinazione, la squadra è in crescita. La qualificazione a questo duro girone si sta dimostrando utile per tutti i componenti della squadra. Il confrontarsi con compagini di spessore è prezioso per acquisire importanti esperienze.

A poco servirebbero nette affermazioni con avversari di secondo piano. Al ‘Bonori’, primo tempo sul filo. Bologna in vantaggio con una meta non trasformata: 5-0. Risposta livornese con la meta di Gabbriellini, trasformata da Giudici: 5-7. Controsorpasso dei locali, con la meta del 10-7, ma ancora una volta labronici caparbi: il piazzato di Giudici consente di chiudere la frazione sul 10-10. Nella ripresa, gli emiliani scavano il mini solco.

Per i labronici una sconfitta rimediata a testa altissima.

I giocatori amaranto protagonisti all’ombra delle Due Torri:

Bani, Bianucci, Cozzolini, Contini, Consani, Davini L., De Chirico, Fabbri, Gabbriellini, Giusti, Giudici, Longhi, Meini, Massagli, Mariotti, Maltinti, Manguso, Munafò, Pavesi, Palmerini, Perciavalle, Santana, Strumi. Domenica prossima gli amaranto ospiteranno l’imbattuta capolista Lyons Piacenza: sarà l’unico evento in programma al ‘Priami’ e non mancherà la diretta sul canale youtube del club amaranto.