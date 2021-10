Home

Sport

Rugby

Rugby: il livornese Nanni (Livorno Rugby under 19, classe 2004) titolare nella nazionale under 18, oggi contro l’Irlanda

Rugby

30 Ottobre 2021

Rugby: il livornese Nanni (Livorno Rugby under 19, classe 2004) titolare nella nazionale under 18, oggi contro l’Irlanda

Livorno 30 ottobre 2021

Il validissimo trequarti centro del Livorno Rugby under 19, Lorenzo Nanni, classe 2004, giocherà titolare nella sfida dell’Italia under 18, in programma domani, sabato 30 ottobre a Treviso, contro i pari età dell’Irlanda. Per l’atleta labronico una prestigiosissima ‘meta’. Si tratta di un meritato premio (l’ennesimo) anche per il Livorno Rugby, capace di curare con raro puntiglio la crescita tecnica dei propri atleti. Numerosi sono i giocatori rugbisticamente nati nel club biancoverde capaci di ritagliarsi spazio nelle varie rappresentative della nazionale. Ecco il comunicato completo di federugby.it relativo all’ufficializzazione della formazione titolare anti-Irlanda.

Al termine della seduta di allenamento svolta in mattinata, lo staff tecnico della Nazionale Under 18 guidato da Roberto Santamaria ha ufficializzato il XV che affronterà i pari età irlandesi nel match in programma domani, sabato 30 ottobre, allo Stadio Monigo di Treviso con kick-off fissato alle 14:30. I due giorni di lavoro collettivo presso le strutture della Ghirada hanno indirizzato il coach azzurro verso una formazione solida nei primi cinque uomini e dinamica in terza linea, con il trio Gallorini-Brussolo-Di Stefano all’ingaggio e la coppia Mirenzi-Ferrari in seconda. Chiudono il pack il Capitano e Numero 8 Botturi con i due flanker Padoan e Siciliano, mentre la cabina di regia è affidata al mediano Casilio e all’apertura Destro. I due centri Nanni e Bozzo vanno a legare con un triangolo arretrato composto dall’estremo Simoni e dalle due ali Sodo e Bini.

Decisamente eterogeneo l’ambito territoriale di provenienza degli Azzurrini, che tornano in campo con un mix di conferme e volti nuovi dopo la fantastica vittoria in casa inglese dello scorso 22 agosto.

L’accesso allo stadio, gratuito, sarà consentito a partire dalle 13:00 dall’ingresso Numero 1, con presentazione obbligatoria dell’apposito modulo di autocerticazione ed in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa Green Pass (art. 9, comma 2 del D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87), da cui sono esclusi i minori di 12 anni ed i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Italiana la direzione arbitrale, che vede Alex Frasson a capo della terna completata dagli assistenti Filippo Russo e Alberto Favaro. Quarto Uomo Giovanni Garro.

Il match sarà trasmesso in diretta sui canali social della Federazione Italiana Rugby con telecronaca affidata alla voce di Simone Varrroto.

Italia Under 18, la formazione ufficializzata: 15 Tommaso SIMONI (Valpolicella Rugby) 14 Leonardo Antonio SODO (S.S. Lazio Rugby 1927) 13 Nicola BOZZO (Sedbergh School) 12 Lorenzo NANNI (Livorno Rugby) 11 Francesco BINI (Florentia Rugby) 10 Samuele Romeo DESTRO (Verona Rugby) 9 Lorenzo CASILIO (Wasps Academy) 8 Jacopo BOTTURI (Rugby Transvecta Calvisano – Capitano) 7 Vittorio PADOAN (Benetton Rugby) 6 Valerio SICILIANO (Unione Rugby Capitolina) 5 Tommaso FERRARI (Unione Rugby Capitolina) 4 Samuele MIRENZI (VII Rugby Torino) 3 Marcos Francesco GALLORINI (Vasari Junior Arezzo) 2 Enrico BRUSSOLO (Rugby San Donà) 1 Alessandro DI STEFANO (Rugby Experience L’Aquila) A disposizione: 16 Nicholas GASPERINI (Rugby Perugia), 17 Andrea FRATTOLILLO (Petrarca Rugby), 18 Davide ASCARI (HBS Colorno), 19 Matteo PALUMBO (Amatori Rugby Genova), 20 Tommaso TONETTA (Verona Rugby), 21 Filippo RUSSI (Rugby Udine Union F.V.G.), 22 Matteo BIANCO (S.S. Lazio Rugby 1927), 23 Riccardo Maria CREPALDI (Benetton Rugby), 25 Marco SCALABRIN (Rugby Riviera 1975), 26 Lorenzo MORINI (Rugby Transvecta Calvisano), 30 Francesco IMBERTI (Cus Torino) Per parte irlandese, l’head-coach Brendan O’Connor schiera la seguente formazione: 15. Ethan Graham (Monaghan RFC/Ulster) 14. Hugh Gavin (Galwegians RFC/Connacht) 13. Charlie Sheridan (Naas RFC/Leinster) 12. Michael Burnett (City of Armagh RFC/Ulster) 11. Sean Fox (Corinthians RFC/Connacht) 10. Tom Larke (Old Wesley RFC/Leinster) 9. Kyle Read (Midleton RFC/Munster) 1. Oisin Lynch (Boyne RFC/Leinster) 2. Niall O’Hanlon (Athy RFC/Leinster) 3. Charlie Byrne (Buccaneers RFC/Connacht) 4. James O’Loughlin (Naas RFC/Leinster)(Captain) 5. Jarlath Gleeson (London Irish/IQ Rugby) 6. Paddy Jones (Sale/IQ Rugby) 7. Sean Edogbo (Cobh Pirates RFC/Munster) 8. Grant Palmer (Wexford Wanderers RFC/Leinster) A disposizione: 16. Sam Green (Malone RFC/Ulster), 17. Sean Hopkins (Ballina RFC/Connacht), 18. Adam Deay (Tullow RFC/Leinster), 19. Donagh McCarrick (Coolmine RFC/Leinster), 20. Niklas Moelders (Wicklow RFC/Leinster), 21. Andrew Doyle (Athy RFC/Leinster), 22. Senan Phelan (St Marys RFC/Leinster), 23. David Donohue (Landsdowne FC/Leinster), 24. Kieran Kennedy (Waterford City RFC/Leinster).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin