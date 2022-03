Home

Sport

Rugby

Rugby, Il programma delle partite giovanili di sabato 5 marzo

Rugby

4 Marzo 2022

Rugby, Il programma delle partite giovanili di sabato 5 marzo

Livorno 4 marzo 2022 – Rugby. Il programma delle partite giovanili di sabato 5 marzo

Alle 14:30 di questa domenica 6 marzo si disputerà la prima di ritorno della serie B, girone 2, il raggruppamento del centro Italia. Turno di riposo per i Lions Amaranto Livorno e trasferta non certo proibitiva per il Livorno Rugby, a Jesi, contro una squadra, quella locale, battuta 69-0 all’andata. A Livorno e a Stagno, nel pomeriggio di sabato 5, sono in programma interessanti eventi riservati a giovani e giovanissimi.

Alle 15:30, sull’‘Emo Priami’ di via Marx, a Stagno, i Lions Amaranto under 7 ospiteranno un simpatico raggruppamento con al via nove squadre di categoria. Alle 16:30, sul prato ardenzino del ‘Carlo Montano’ di via dei Pensieri, il Livorno Rugby under 15 ospiterà i coetanei del Florentia, nella seconda giornata della seconda fase del campionato regionale di categoria.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin