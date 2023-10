Home

Sport

Rugby

Rugby, il quadro delle partite in programma a Livorno e a Stagno nel fine settimana

Rugby

21 Ottobre 2023

Rugby, il quadro delle partite in programma a Livorno e a Stagno nel fine settimana

Livorno 21 ottobre 2023

Domenica 22 ottobre, nel quadro della terza giornata di serie A, girone 3, il Livorno Rugby ospiterà, sul prato del ‘Montano’ di via dei Pensieri, alle 15. 30, la Napoli/Afragola.

Al cospetto di una squadra destinata alla lotta salvezza, i biancoverdi cercheranno il successo condito dal bonus.

Con un buon bottino di punti, i labronici, attualmente quinti, guadagnerebbero posizioni in classifica. In trasferta, a Gubbio, per la terza di serie B, girone 2, la LundaX Lions Amaranto.

Numerosi gli eventi del fine settimana al ‘Priami’ di via Marx, a Stagno, il quartier generale dei Lions Amaranto.

Sabato 21 alle 15:30 simpatico raggruppamento con al via ben nove formazioni under 10.

Domenica 22 alle 11:00 nella semifinale della fase territoriale tosco-umbra, gli under 16 Lions Amaranto riceveranno la visita del Florentia. Domenica 22 alle 13:00, sempre al ‘Priami’, gli under 18 Lions Amaranto ospiteranno i Mascalzoni del Canale.

Sul ‘Maneo’ di via Settembrini, domenica 22 alle 11:00, nell’altra semifinale territoriale under 16, la squadra dei Triviani (realtà sinergica che raccoglie le forze di Unicusano Livorno, Bellaria Pontedera e Titani Viareggio) giocherà contro i Cavalieri Prato/Sesto.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin