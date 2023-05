Home

Sport

Rugby

Rugby: il quadro delle partite in programma a Livorno e a Stagno sabato 20 e domenica 21 maggio

Rugby

18 Maggio 2023

Rugby: il quadro delle partite in programma a Livorno e a Stagno sabato 20 e domenica 21 maggio

Livorno 18 maggio 2023

Archiviati i campionati seniores, finiti con le meritate salvezze colte, rispettivamente nel girone 3 di A e nel girone 2 di B, dall’Unicusano Livorno Rugby e dalla LundaX Lions Amaranto, i riflettori, in questo terzo fine settimana del mese di maggio, sono puntati su tre eventi di spessore, a livello agonistico e non solo agonistico.

Sabato 20 alle 15:30, sul campo amico ‘Tamberi’ di via Russo, i Pirati giocheranno l’atto conclusivo del ‘Trofeo della Solidarietà del Centro Italia’. La peculiarità di tale torneo Old è legata al suo nobile scopo: metà degli incassi dei terzi tempi delle varie partite verrà devoluto in beneficenza. Nello specifico, questo sabato, al termine delle gare che coinvolgeranno gli stessi Pirati e le rappresentative delle Marche e dell’Umbria, la cifra raccolta sarà ufficialmente e materialmente consegnata al dottor Nannipieri, responsabile dell’AIRC di Livorno.

Domenica 21 alle 11:30, sul ‘Priami’ di via Marx a Stagno, l’under 17 della LundaX Lions Amaranto ospiterà, nel recupero della 2° giornata del girone 2 della Coppa Toscana di categoria, il Florentia. La partita di fatto mette in palio la prima piazza del raggruppamento e il diritto di giocare il 28, ad Arezzo, la finale della competizione.

Domenica 21 alle 14:00, sul sintetico del ‘Maneo’ di via Settembrini, l’under 17 dell’Unicusano Livorno Rugby giocherà contro il Rugby Parma il ritorno dei quarti di finale del torneo nazionale di categoria. All’andata, successo dei ducali, 12-3 (4 punti a 0 nella mini classifica). Concrete le possibilità per i biancoverdi le possibilità di ribaltare il passivo accumulato in gara-uno e guadagnare così l’accesso alla final-four scudetto, in agenda domenica 28, in campo neutro (eventualmente proprio a Parma).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin