Rugby

19 Aprile 2023

Livorno 19 aprile 2023 – Rugby: il quadro delle partite in programma il 22 e il 23 aprile a Livorno e a Stagno. Poi il 24, 29 e 30 aprile e l’1 maggio i tornei giovanili

Nel fine settimana ripartono i campionati di rugby di A e B, con l’Unicusano Livorno e la LundaX Lions Amaranto, abbondantemente certe della salvezza, impegnate rispettivamente sui campi dei Cavalieri Prato/Sesto e del Viadana cadetto.

In casa, tra le squadre livornesi, solo la realtà delle Pecore Nere – la rappresentativa dei detenuti del carcere cittadino de ‘Le Sughere’ – che sul ‘Soriani’, il sintetico posto all’interno dell’istituto penitenziario labronico, ospiterà sabato alle 14:00, nel quadro della 6° giornata del torneo regionale Old, lo Zoo Vasari Arezzo, e la squadra under 17 della LundaX Lions Amaranto che sul prato amico del ‘Priami’ di Stagno, nella prima giornata della Coppa Challenge di categoria, riceverà la visita, domenica alle 11:30, del Bellaria Pontedera. Intanto fervono gli ultimi preparativi in vista del Memorial Alessandro Bernini – Il Sogno di Elia, in programma martedì 25 aprile sui campi ‘Montano’ e ‘Maneo’ (evento organizzato dall’Unicusano Livorno Rugby e riservato alle categorie under 11, 9 e 7) e del Torneo ‘I’m a Lion’, in programma da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio sui campi ‘Priami’ e ‘Tamberi’ (evento organizzato dalla LundaX Lions Amaranto e riservato alle categorie under 15, 13, 11, 9 e 7).

