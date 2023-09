Rugby, importanti per i Lions le prime quattro partite

Le 22 giornate della regular season della nuova serie B, alla quale partecipano globalmente 48 squadre (divise in quattro gironi territoriali) sono spalmate nell’arco di sette mesi: prima giornata l’8 ottobre ed ultima il 5 maggio.

Per consentire a tutti quanti di tirare il fiato, si disputeranno non più di quattro partite in quattro domeniche consecutive.

La prima pausa del torneo è prevista il 5 novembre, la seconda il 3 dicembre, mentre il letargo agonistico, da osservare in occasione delle festività natalizie, inizierà il 17 dicembre per concludersi il 14 gennaio.

Nel ‘pacchetto’ delle prime quattro gare del campionato, la LundaX Lions Amaranto se la vedrà dapprima con due squadre destinate a lottare per il vertice e poi con due formazioni che, viceversa, appaiono destinate a stazionare, in classifica, lontano dalle prime.

L’esordio dell’8 ottobre coinciderà con una gara complicata, quella esterna con il Modena, contro cui nella scorsa stagione gli amaranto hanno rimediato due sconfitte (in occasione del match esterno, effettuato nel girone d’andata, i livornesi hanno comunque strappato un punto, grazie al cosiddetto bonus-attacco).

Sette giorni più tardi, i labronici se la vedranno in casa con il Romagna, squadra che, non senza una buona dose di sfortuna; ha rimediato nella scorsa stagione la retrocessione dal girone 3 (quello del nord-est, un raggruppamento decisamente impegnativo, composto in prevalenza da realtà venete) alla B.

Poi il 22 ottobre trasferta sul terreno della neo-promossa Gubbio e il 29 match interno con il San Benedetto, contro cui l’anno scorso gli amaranto hanno ottenuto una vittoria (in casa) ed una sconfitta (in trasferta); i marchigiani hanno poi chiuso il torneo al sesto posto con una lunghezza di margine sugli stessi livornesi.

Al di là dei corsi e ricorsi, saranno per i ragazzi allenati da Giacomo Bernini quattro gare delicate, nelle quali si dovranno cercare buoni risultati. L’obiettivo è quello di scavare al più presto un bel solco sulla zona retrocessione e togliersi soddisfazioni, lottando nella zona centrale della classifica.

Al termine delle 22 gare della fase regolare della serie B, le prime di ciascuno dei quattro gironi saliranno in A.

Si giocheranno, il 19 e 26 maggio e il 2 giugno, i playout per evitare la retrocessione in B (saranno coinvolte in questa fase le ultime dei quattro gironi; tre le formazioni condannate alla discesa di categoria).

Per il girone 2, la sensazione è che la lotta promozione sarà circoscritta a Bologna, Modena, Colorno cadetta e Romagna.

È sempre antipatico indicare formazioni su cui concentrare la corsa salvezza, ma, stando ai rumors, la LundaX Lions Amaranto dovrebbe avere qualcosa in più rispetto a CUS Siena, Highlanders Formigine, Gubbio e Pieve di Cento.

Per i livornesi confortanti, le indicazioni emerse nelle varie sedute settimanali svolte nel proprio quartier generale del ‘Priami’ di Stagno. Confortanti anche le indicazioni emerse nell’allenamento congiunto di sabato scorso, effettuato ‘in trasferta’ con la Pro Recco (girone 1 della B).

In terra ligure, assenti, per impegni personali, alcuni elementi (soprattutto della ‘vecchia guardia’), sono stati impiegati questi 22 giocatori:

Nicola Magni, Francesco Gregori, Nico Bernini, Emilio De Libero, Tommaso Zaccagnini, Matteo Magni, Gabriele Casalini, Giulio Tedeschi, Giacomo Marchi, Giulio Chiarugi, Andrea Giugni; Cristian Zingoni, Fabrizio Savaglia, Andrea Filippi, Hyka Klejdi, Gabriele Cerrai, Cristiano Lunardi, Nico Quercioli, Lorenzo Pannocchia, Federico Zaccagnini, Enzo Diego Carniel, Federico Pioli.