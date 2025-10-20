Rugby

20 Ottobre 2025

Livorno 20 ottobre 2025 Rugby, in campo due rappresentative del Granducato under 18

Non è un paradosso: nella giornata nella quale la rappresentativa maggiore del Granducato under 18 ha rimediato la sua prima – peraltro severa – sconfitta della stagione, vengono evidenziate l’importanza del matrimonio sportivo e la bontà del lavoro effettuato con la ‘creazione’ della franchigia biancorossa (quella del Granducato appunto), che raduna sotto un’unica bandiera giocatori provenienti dai Lions Amaranto Livorno e dal Bellaria Pontedera.

La sinergia tra labronici e pontederesi ha consentito di allestire in due categorie giovanili ampie rose e sta permettendo di presentare quattro formazioni: due under 16 e due, appunto, under 18.

Nella primissima parte della stagione, la maggior realtà under 18 dei ‘Granduchi’, è riuscita, a suon di larghi successi, ad accedere, dopo i previsti barrage, al durissimo campionato èlite di categoria.

Nella prima giornata del campionato èlite, girone 3 – il raggruppamento del centro-sud, giocata appunto in questa terza domenica del mese di ottobre -, a Pontedera, il Granducato ‘1’ ha affrontato i pari età della Capitolina Roma, una delle compagini italiane under 18 più forti in senso assoluto.

La squadra laziale, rispettando i favori del pronostico, si è imposta 17-64. Per il Granducato ‘1’ mete di Pannocchia, Strumi e Iacoponi, condite da una trasformazione di Giudici.

Lo schieramento iniziale:

Meini; Paradiso, Palmerini, Pannocchia, Giudici; Munafò, Pavesi; Gradassi, Marmeggi, Fabbri; Iacoponi, Del Nista; Bianucci, Giusti, Prex. Entrati anche: Sardelli, Davini J., Strumi, Biagi, Adami, Ubaldi, Ferdani.

Queste partite disputate al cospetto di antagonisti tanto forti aiutano a crescere e consentono di migliorare la qualità dei singoli e del collettivo. Nel rugby, per alzare l’asticella, è necessario giocare con squadre di primissima fascia. Il Granducato ‘1’, domenica prossima, affronterà in trasferta la Primavera Roma, che nel turno d’esordio ha perso sul terreno dell’Experience L’Aquila 57-5. Il confronto tra Primavera e Granducato ‘1’ è aperto ad ogni risultato.

Sempre domenica 19 ottobre è scattato il campionato regionale under 18. Il Granducato ‘2’, a Lucca, ha vinto 19-70 contro i pari età ‘locali’ del Pistoia, formazione che per scelta non si era iscritta ai barrage per l’accesso al campionato èlite.

I biancorossi ospiti hanno dominato la scena. Messo ben presto in cassaforte il bonus-attacco, i ‘Granduchi’ hanno continuato a spingere sull’acceleratore. In tutto, per i biancorossi, dieci mete, tutte trasformate da Bertolini. Il primo appuntamento casalingo della stagione, per la rappresentativa del Granducato under 18 ‘2’ è in programma domenica prossima (a Stagno), alle 12:30 contro i Titani Viareggio: sarà un gustoso antipasto prima del match della prima squadra dei Lions Amaranto Livorno, previsto sullo stesso rettangolo di gioco contro i viterbesi dei Lions Alto Lazio (serie B, girone 4; drop d’inizio alle 14:30).

I giocatori biancorossi protagonisti a Lucca:

Bandieri, Bani, Bertolini, Caroti, Casalini, Casini, Cozzolini, Crisci, Davini L., Fagiolini, Fugi, Longhi, Maltinti, Manguso, Maroni, Massagli, Melani, Mugnaini, Picchi, Tecce, Tognetti, Vanni.

Il gruppone del Granducato under 18 (atleti classe 2007, 2008 e 2009) è guidato dall’allenatore in quota Lions Giacomo Bernini dagli allenatori in quota Bellaria Riccardo Squarcini e Daniele Conflitto.