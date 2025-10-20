Rugby 20 Ottobre 2025

Rugby, in campo due rappresentative del Granducato under 18

Rugby, in campo due rappresentative del Granducato under 18Livorno 20 ottobre 2025 Rugby, in campo due rappresentative del Granducato under 18

Non è un paradosso: nella giornata nella quale la rappresentativa maggiore del Granducato under 18 ha rimediato la sua prima – peraltro severa – sconfitta della stagione, vengono evidenziate l’importanza del matrimonio sportivo e la bontà del lavoro effettuato con la ‘creazione’ della franchigia biancorossa (quella del Granducato appunto), che raduna sotto un’unica bandiera giocatori provenienti dai Lions Amaranto Livorno e dal Bellaria Pontedera.

La sinergia tra labronici e pontederesi ha consentito di allestire in due categorie giovanili ampie rose e sta permettendo di presentare quattro formazioni: due under 16 e due, appunto, under 18.

Nella primissima parte della stagione, la maggior realtà under 18 dei ‘Granduchi’, è riuscita, a suon di larghi successi, ad accedere, dopo i previsti barrage, al durissimo campionato èlite di categoria.

Nella prima giornata del campionato èlite, girone 3 – il raggruppamento del centro-sud, giocata appunto in questa terza domenica del mese di ottobre -, a Pontedera, il Granducato ‘1’ ha affrontato i pari età della Capitolina Roma, una delle compagini italiane under 18 più forti in senso assoluto.

La squadra laziale, rispettando i favori del pronostico, si è imposta 17-64. Per il Granducato ‘1’ mete di Pannocchia, Strumi e Iacoponi, condite da una trasformazione di Giudici.

Lo schieramento iniziale:

Meini; Paradiso, Palmerini, Pannocchia, Giudici; Munafò, Pavesi; Gradassi, Marmeggi, Fabbri; Iacoponi, Del Nista; Bianucci, Giusti, Prex. Entrati anche: Sardelli, Davini J., Strumi, Biagi, Adami, Ubaldi, Ferdani.

Queste partite disputate al cospetto di antagonisti tanto forti aiutano a crescere e consentono di migliorare la qualità dei singoli e del collettivo. Nel rugby, per alzare l’asticella, è necessario giocare con squadre di primissima fascia. Il Granducato ‘1’, domenica prossima, affronterà in trasferta la Primavera Roma, che nel turno d’esordio ha perso sul terreno dell’Experience L’Aquila 57-5. Il confronto tra Primavera e Granducato ‘1’ è aperto ad ogni risultato.

Sempre domenica 19 ottobre è scattato il campionato regionale under 18. Il Granducato ‘2’, a Lucca, ha vinto 19-70 contro i pari età ‘locali’ del Pistoia, formazione che per scelta non si era iscritta ai barrage per l’accesso al campionato èlite.

 

I biancorossi ospiti hanno dominato la scena. Messo ben presto in cassaforte il bonus-attacco, i ‘Granduchi’ hanno continuato a spingere sull’acceleratore. In tutto, per i biancorossi, dieci mete, tutte trasformate da Bertolini. Il primo appuntamento casalingo della stagione, per la rappresentativa del Granducato under 18 ‘2’ è in programma domenica prossima (a Stagno), alle 12:30 contro i Titani Viareggio: sarà un gustoso antipasto prima del match della prima squadra dei Lions Amaranto Livorno, previsto sullo stesso rettangolo di gioco contro i viterbesi dei Lions Alto Lazio (serie B, girone 4; drop d’inizio alle 14:30).

I giocatori biancorossi protagonisti a Lucca:

Bandieri, Bani, Bertolini, Caroti, Casalini, Casini, Cozzolini, Crisci, Davini L., Fagiolini, Fugi, Longhi, Maltinti, Manguso, Maroni, Massagli, Melani, Mugnaini, Picchi, Tecce, Tognetti, Vanni.

Il gruppone del Granducato under 18 (atleti classe 2007, 2008 e 2009) è guidato dall’allenatore in quota Lions Giacomo Bernini dagli allenatori in quota Bellaria Riccardo Squarcini e Daniele Conflitto.

Rugby, in campo due rappresentative del Granducato under 18

banner-mostra-giovanni-fattori
mini corso vino livorno fisar
Pik Kemical
Ekom Mazzini-Olandesi 23 settembre-6 ottobre
Banner Yogurteria Gelateria Fiori Rosa
Banner Aamps