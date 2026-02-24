Home

Sport

Rugby

Rugby, in campo ieri le due squadre under 18 del Granducato 2025

Rugby

24 Febbraio 2026

Rugby, in campo ieri le due squadre under 18 del Granducato 2025

Livorno 24 febbraio 2026 Rugby, in campo ieri le due squadre under 18 del Granducato 2025

Entrambe le rappresentative under 18 del Granducato 2025 hanno giocato in questa assolata domenica di fine febbraio, in casa, sul campo della polisportiva della Bellaria Pontedera. Quella dei ‘Granduchi’ è la società sinergica, attiva anche con due due realtà under 16, nata nella scorsa estate grazie al matrimonio sportivo tra i Lions Amaranto Livorno e, appunto, il Bellaria. Gli allenamenti congiunti e gli incontri casalinghi sono alternati tra il ‘Priami’ di Stagno – il quartier generale dei Lions – e il terreno pontederese di viale Europa. Il gruppone degli under 18, composto da elementi di indubbio spessore nati negli anni 2007, 2008 e 2009, del Granducato 2025 è guidato dall’allenatore in quota Lions Giacomo Bernini e dagli allenatori in quota Bellaria Riccardo Squarcini e Daniele Conflitto. I numerosi giocatori in rosa sono in costante crescita.

Nel quadro dell’undicesima giornata del girone territoriale 3 del campionato élite di categoria, la formazione under 18 ‘Titolo’ del Granducato 2025 ha perso 14-16 con i pari età della Primavera Roma: in classifica un punto (grazie al cosiddetto ‘bonus-difesa’) per i biancorossi di casa e quattro per i capitolini (nessuna delle due formazioni ha centrato l’obiettivo del bonus-attacco). Questa la classifica di tale torneo, che coinvolge le migliori dieci squadre di categoria del centro e del sud Italia: Experience L’Aquila 52 p.; Livorno Rugby 48; Cavalieri Prato/Sesto 38; UR Firenze ‘1’ 35; Capitolina Roma 33; Fiamme Oro Roma 25; Primavera Roma 23; Granducato 2025 15; Lazio 10; Avezzano 2.

Più ricca di marcature la partita valida per la quinta giornata del campionato territoriale under 18, vinta 28-20 (5-0 in classifica) dal Granducato ‘Regionale’ sui coetanei de I Titani Viareggio. Questa la classifica del campionato che coinvolge le sei formazioni toscane non qualificate ai due tornei interregionali (tra parentesi le partite giocate): Scandicci (4) e UR Firenze ‘2’ (4) 20; Granducato 2025 Regionale (4) e Valdelsa (4) 10; I Titani Viareggio* (5) 1; Pistoia (5) 0. *I Titani Viareggio scontano 4 punti di penalizzazione.

In parità (1-1) il conteggio delle mete del match tra il Granducato 2025 ‘Titolo’ e la Primavera, squadra cresciuta non poco – anche con innesti provenienti da altre realtà romane – nel corso della stagione. Forse il pareggio avrebbe rispecchiato con più fedeltà l’andamento di una sfida viaggiata sui binari dell’equilibrio, di fatto decisa dal maggior bottino di punti di piede (11 a 9) messo a segno dagli ospiti. I giocatori labronico/pontederesi a referto: Adami, Bani, Cozzolini, Crisci, Davini J., Davini L., Del Nista, Fabbri, Giudici, Gradassi, Iacoponi, Maroni, Massagli, Marmeggi, Meini, Montino, Munafò, Pannocchia, Pavesi, Prex, Tognetti, Ubaldi.

Divertente l’incontro tra Granducato 2025 Regionale e I Titani, caratterizzato da attacchi ispirati. I padroni di casa hanno legittimato la conquista dell’intera posta in palio (successo e bonus aggiuntivo). I giocatori a referto nelle fila dei locali: Atzeni, Baldaccini, Balestri, Biagi, Brogi, Caroti, Casalini, Cerrai, Chiti, Fagiolini, Fantucci, Fuji, Longhi, Maltinti, Melani, Mugnaini, Palmerini, Sardelli, Tecce, Vanni.

Doppio impegno per i biancorossi under 18 anche domenica prossima: match interno con l’imbattuta capolista Experience L’Aquila per il Granducato 2025 ‘Titolo’ e trasferta allo stadio ‘Aldo Grassi’ di Colle di val d’Elsa, contro il Valdelsa, per il Granducato 2025 ‘Regionale’.