Rugby in carcere: anche Giannone, Fracassi e Bonaccorsi assisteranno alla 1° partita delle Pecore Nere del campionato Old 2021/22

15 Ottobre 2021

Livorno 15 ottobre 2021

Ci saranno tra gli altri il delegato provinciale del CONI, Gianni Giannone, il fiduciario comunale di Livorno e Collesalvetti del CONI, Mario Fracassi, e il presidente del comitato toscano della FIR, Riccardo Bonaccorsi ad assistere, sabato 30 ottobre ad un evento del tutto particolare, in agenda sul campo in sintetico dell’istituto penitenziario ‘Le Sughere’ di Livorno. L’incontro di rugby in questione opporrà le ‘Pecore Nere’, la rappresentativa dei detenuti del carcere labronico, e i Rino..Cerotti, la formazione Old dei Lions Amaranto Livorno. La partita è in programma alle 14:00 e sarà valida per la giornata di apertura del campionato regionale Old. In questa annata, tutte le nove formazioni toscane iscritte al campionato Old sono impegnate nello stesso raggruppamento. Al termine delle nove giornate in programma (una sorta di girone solo d’andata; le Pecore Nere ovviamente disputeranno le loro partite tutte quante ‘in casa’), le prime due accederanno alla fase interregionale. Nel campionato Old potrebbero partecipare solo elementi con almeno 35 anni d’età. Per alcuni giovani atleti delle ‘Pecore Nere’ è stata applicata una deroga al regolamento. Quello di sabato 30 sarà un vero e proprio derby. La meritoria attività di un pallone ovale da far rotolare all’interno del carcere cittadino è infatti da attribuire ai Lions Amaranto Livorno: è stato il club dei ‘Leoni’ – con la collaborazione dell’Associazione Amatori Rugby – a lanciare e sviluppare il progetto. Sono stati i Lions, nel settembre del 2014, a dare il via all’interno dell’istituto penitenziario, ad un lavoro che sta consentendo alla squadra di detenuti del carcere stesso (con grande autoironia ribattezzatisi ‘Pecore Nere’) di giocare a rugby e addirittura di disputare un vero campionato.

