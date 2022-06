Home

Rugby: la finale scudetto raggiunta dai Pirati Livorno nel campionato Old. Ecco la rosa dei Pirati per la sfida tricolore dell'11 giugno

5 Giugno 2022

Rugby: la finale scudetto raggiunta dai Pirati Livorno nel campionato Old. Ecco la rosa dei Pirati per la sfida tricolore dell’11 giugno

Livorno 5 giugno 2022

Squadra che vince non si cambia: al massimo si rafforza…

La rosa dei Pirati Livorno, che al ‘Chersoni’ di Iolo ha vinto tre settimane fa il titolo regionale Old e si è dunque qualificata alla finale scudetto, è confermata in blocco ed è pronta ad essere affiancata, nella partita decisiva per il titolo tricolore, da altri cinque elementi, messisi in evidenza nella prima parte della stagione.

In vista del confronto di sabato 11 (calcio d’inizio alle 19:45) allo stadio ‘Pagani’ di Rovato, nell’attesissima finale nazionale di categoria contro i padroni di casa de ‘I Gnari del Rugby’, i Pirati non vogliono lasciare niente al caso. L’incontro scudetto si preannuncia equilibrato, aperto ad ogni risultato.

E i Pirati – squadra valida ed ‘etorogenea’, composta da elementi che nella loro ‘prima carriera rugbistica’hanno militato nel Livorno Rugby, nel Cecina, nel Rosignano e negli Etruschi Livorno – sono consapevoli di potersi trasformare in.. ‘Corsari’ e ribaltare, alle porte di Brescia, il fattore campo. Il campionato Old, come noto, è riservato ad elementi che hanno compiuto – ed in alcuni casi da qualche primavera… – i 35 anni.

Nelle partite Old non sono previsti punti di piede e i risultati sono determinati unicamente dal numero delle mete siglate.

In questa annata, si sono iscritte al campionato italiane solo formazioni toscane (e la più forte, in ambito regionale, si è dimostrata la compagine dei Pirati appunto) e squadre della Lombardia e del Piemonte (e il girone del nord è stato vinto dai rovatesi de ‘I Gnari del Rugby’).

Rispetto al successo ottenuto nell’ultima giornata a Iolo contro lo Zoo Vasari Arezzo (7-1 il punteggio, dopo un primo tempo chiuso sull’1-1); nelle fila dei Pirati rientreranno Riccardo Sciacol, Gianni Incardona, Alessandro Lari, Gabriele Secci e Alberto Mazzoni.

Ed ecco il roster completo – diviso tra atleti di mischia e del reparto arretrato – degli atleti livornesi pronti a ‘salire’ a Rovato per dare la caccia al titolo tricolore Old. Avanti:

Luigi Gori, Matteo Bonaretti, Carmine Passante, Alessandro Lari, Giovanni Lunardi, Stefano Pagni, Marino Dell’Omodarme, Matteo, Marcel; Nicholas Borella, Nikolas Chiarugi, Simone Nuti, Alberto Mazzoni, Fabio Paolini, Francesco Petrantoni.

Tre quarti:

Simone Santi, Gabriele Secci, Federico Guidi, Gabriele Pelletti, Riccardo Sciacol, Federico Achiardi, Giorgio Marrucci, Alessandro Borghesi, Andrea Bernieri; Fabrizio Del Fiorentino, Gianni Incardona, Filippo Di Vito.



