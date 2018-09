Home

Rugby: la Fulgida Etruschi ospita in amichevole il Golfo Spezia

28 settembre 2018

Rugby: la Fulgida Etruschi ospita in amichevole il Golfo Spezia

Rugby: domenica la Fulgida Etruschi Livorno (C2) ospita in amichevole il Golfo Spezia

Si preannuncia, nella poule 1 della C2 toscana, un grande equilibrio.

Saranno i dettagli a fare la differenza e a decidere quali saranno le tre squadre ‘degne’ dell’accesso alla poule promozione e quali, invece, le tre squadre destinate alla poule consolazione.

Difficile fare pronostici. Per la Fulgida Etruschi Livorno ciascuna delle dieci partite della prima parte del torneo (nel primo turno, il 14 ottobre, è in agenda la sfida interna con il Lucca) è abbordabile e ciascuna presenta insidie: non ci sono – e non è una frase fatta – risultati scontati.

Sul piano pratico, non comporta alcun vantaggio chiudere necessariamente la prima fase della stagione al primo posto: l’importante è ‘solo’ ottenere una delle prime tre piazze.

L’esperienza insegna come, per centrare il podio della classifica, possa diventare prezioso il fattore campo.

Spesso e volentieri, in questa categoria, le squadre si esaltano tra le mura amiche e faticano in trasferta. Per la Fulgida, dunque, è d’obbligo sfruttare il fattore-Tamberi. E, guarda caso, anche questa domenica (ore 15), i verde-amaranto saranno impegnati sul terreno di casa di via Russo.

I labronici, in un significativo test amichevole, se la vedranno con il Golfo Spezia, solida realtà della C2, protagonista nel girone ligure-piemontese.

Comunque vadano le cose, il ‘derby della costa’ non si ripeterà, a livello di gare ufficiali, nel corso della stagione.

Rispetto al match giocato domenica 16 settembre con lo Spezia Club, la Fulgida avrà nella circostanza un roster più ampio.

L’allenatore Marco Bargagna può contare sul rientro di giocatori reduci da infortuni e da atleti che, per motivi professionali, hanno iniziato piuttosto tardi la loro preparazione. Insomma, la rosa è ora piuttosto larga.

Una rosa – per la C2 – di qualità, con i mezzi per togliersi non poche soddisfazioni nel corso dell’annata. Il ‘Tamberi’, con le sue caratteristiche e i suoi ‘punti di riferimento’, può diventare un alleato, in vista di una prima fase del campionato nella quale – presumibilmente – tutto si deciderà al fotofinish…

Sempre in questo fine settimana e sempre sul ‘Tamberi’ (sabato alle 16,30), esordio stagionale per gli Etruschi under 14, che disputeranno, nel girone preliminare del campionato di categoria, un triangolare (ospiti Etruria Piombino e Titani Viareggio).

Domenica mattina (ore 10,30), primi raggruppamenti pure per gli under 12 (al ‘Maneo’, ospiti del Livorno Rugby) e under 10 (a Pontedera, ospiti del Bellaria). Si comincia a fare sul serio…